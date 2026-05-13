 Windows 11 KB5089549 in download con la Xbox Mode e agenti AI
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Windows 11 KB5089549 in download con la Xbox Mode e agenti AI

Al via la distribuzione dell'aggiornamento cumulativo KB5089549 per Windows 11 25H2 e 24H2: queste le novità introdotte nel Patch Tuesday.
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Al via la distribuzione dell'aggiornamento cumulativo KB5089549 per Windows 11 25H2 e 24H2: queste le novità introdotte nel Patch Tuesday.
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L’appuntamento con il Patch Tuesday di maggio porta con sé il pacchetto KB5089549 per Windows 11, ricco di novità. Tra queste ci sono anche la Xbox Mode annunciata nei mesi scorsi e un miglioramento delle prestazioni. Porta la versione 25H2 del sistema operativo alla build 26200.8457 e la precedente 24H2 alla build 26100.8457.

Patch Tuesday: KB5089549 arriva su Windows 11

Il download è automatico, sempre che non sia stata selezionata l’opzione per sospendere gli aggiornamenti. Per forzare l’installazione è sufficiente aprire l’utility Windows Update e controllarne la disponibilità. In alternativa è possibile trovare i file .msu sull’Update Catalog per procedere in modalità manuale.

L'aggiornamento KB5089549 per Windows 11

Veniamo alle novità. Partiamo proprio dalla Xbox Mode che abbiamo citato in apertura. È quella che sostanzialmente trasforma il PC in una sorta di console, aggiungendo un’interfaccia per il gaming. Una volta attivata (anche con la combinazione di tasti Windows+F11), la UI classica del sistema operativo lascia il posto a una dashboard dedicata, silenziando le notifiche meno importanti e le applicazioni non essenziali. È navigabile tramite controller, proprio come se si fosse davanti alla TV. Il rollout è graduale e può essere configurata alla voce Giochi delle Impostazioni.

La Xbox Mode su Windows 11

Altre novità degne di nota introdotte da KB5089549 sono quelle relative al miglioramento di Esplora file. Microsoft ha finalmente risolto il problema che abbiamo documentato su queste pagine a dicembre, quel fastidioso flash che compariva all’apertura avendo impostato il tema scuro dell’OS. Inoltre, ora sono tenute in considerazione le preferenze dell’utente sulla modalità di ordinamento degli elementi, è stato aggiunto il supporto all’estrazione di archivi compressi in nuovi formati e finalmente i processi explorer.exe vengono terminati correttamente chiudendo la finestra.

Ancora, Microsoft ha lavorato sulle modalità di input alternative a mouse e tastiera, ottimizzando le interazioni con schermi touch, pennini e comandi vocali, aggiungendo un feedback aptico in risposta ad azioni come l’allineamento delle finestre al bordo dello schermo o il loro ridimensionamento. Inoltre, la schermata della dettatura vocale non si apre più in full screen permettendo di rimanere concentrati sul documento.

Spazio anche per l’intelligenza artificiale, con gli agenti AI sulla barra delle applicazioni. Il fatto che la software house abbia deciso di rendere Copilot meno invadente non significa che abbia smesso di puntare in questa direzione. Il primo a debuttare è Researcher, collegato a 365, per l’analisi e la compilazione dei dati. Ne vedremo arrivare altri dagli sviluppatori di terze parti.

Ci sono poi novità per il file system FAT32 che dopo 30 anni può finalmente gestire contenuti con dimensioni superiori a 32 GB (ora fino a 2 TB), un intervento sul problema legato ai certificati Secure Boot, la risoluzione di alcuni problemi relativi allo Store, a Windows Hello e alla gestione del desktop remoto. Come sempre, il rollout di ogni singolo cambiamento può essere graduale e impiegare diverso tempo prima di comparire sul PC.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 13 mag 2026

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