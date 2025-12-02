Che fastidio il nuovo problema di Windows 11

Neanche il tempo di scaricarlo, che ecco giungere la conferma del primo problema individuato da Microsoft nell’aggiornamento KB5070311 appena distribuito per Windows 11. Non che la cosa stupisca: la software house ha ormai un triste storico di bug emersi subito dopo il rilascio degli update, a volte anche piuttosto gravi.

Windows 11: occhio al flash di Esplora file

In questo caso non si tratta di un malfunzionamento in grado di mettere fuori uso il PC. L’anomalia rilevata è comunque molto fastidiosa per chi la sta sperimentando, lo possiamo testimoniare direttamente: riguarda Esplora file, componente del sistema operativo già sotto accusa per le sue prestazioni non eccelse (se vogliamo usare un eufemismo).

Dopo aver installato KB5070311, potresti riscontrare problemi nell’apertura di Esplora file in modalità scura. La finestra potrebbe visualizzare brevemente una schermata bianca vuota prima di caricare file e cartelle.

Sul nostro computer di redazione stiamo utilizzando Windows 11 con il tema scuro impostato come standard ed effettivamente il problema si presenta. Proponiamo qui sotto uno screenshot che abbiamo appena catturato. La parte centrale della finestra è completamente bianca all’apertura, una sorta di flash che dura alcuni decimi di secondo e poi scompare.

Per fortuna, Microsoft ne è a conoscenza e già al lavoro su un fix. Non sappiamo però quanto dovrà trascorrere prima che sia implementato. Tradotto: almeno per qualche giorno ci dovremo convivere.

Un altro problema confermato riguarda un update più datato, il pacchetto KB5064081 di agosto (e successivi). È relativo la visualizzazione delle icone sulla schermata di blocco. Questa la descrizione fornita.