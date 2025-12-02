 Windows 11 KB5070311 per 25H2/24H2: tema scuro e menu Start
Con una settimana di ritardo rispetto alla roadmap, Microsoft ha reso disponibile l'aggiornamento KB5070311 per Windows 11 25H2 e 24H2.
Con una settimana di ritardo rispetto alla roadmap, Microsoft ha reso disponibile l'aggiornamento KB5070311 per Windows 11 25H2 e 24H2.

Per l’avvicinarsi delle festività e per il giorno del ringraziamento, l’aggiornamento KB5070311 per Windows 11 è arrivato con una settimana di ritardo rispetto alla solita tabella di marcia. Atteso per la fine di novembre, è in rollout da oggi. Porta con sé diverse novità che riguardano soprattutto l’interfaccia del sistema operativo. Con la sua installazione, la versione 25H2 passa alla build 26200.7309 e la 24H2 alla build 26100.7309.

KB5070311 per Windows 11 25H2/24H2: le novità

Il download non è obbligatorio né automatico, dunque bisogna verificarne la disponibilità attraverso Windows Update. In alternativa ci sono i pacchetti .msu distribuiti attraverso il portale Update Catalog.

L'aggiornamento KB5070311 per Windows 11 25H2 e 24H2

La novità che balza subito all’occhio è il supporto al tema scuro per i box di dialogo aperti da Esplora file, quelli mostrati ad esempio quando si eliminano o si copiano i contenuti. Qui sotto uno screenshot che abbiamo appena catturato sul nostro PC.

Il tema scuro anche per i box di dialogo di Esplora file in Windows 11

Alcuni dispositivi selezionati stanno inoltre ricevendo un’ottimizzazione del menu contestuale per raggruppare voci come Condividi, Copia e Sposta, così da ridurre la confusione. Una volta raccolti e analizzati i feedback, il cambiamento sarà distribuito a tutti. Restando in tema, sono stati risolti problemi riguardanti i crash di explorer.exe, la mancata visualizzazione delle anteprime dei video e della barra degli strumenti.

Microsoft è inoltre intervenuta sul menu Start, in particolare rendendo uguale la sua altezza e quella dell’interfaccia di ricerca che compare non appena si inizia a digitare. Ancora, in Impostazioni, Avanzate, Area di lavoro virtuale compare una nuova voce dedicata ad Aree di lavoro virtuali che permette di agire su funzionalità come Contenitori, Host sorvegliato, Piattaforma macchina virtuale, Windows Hypervisor, Sandbox e Hyper-V.

La nuova schermata Aree di lavoro virtuali nelle impostazioni di Windows 11

Un’altra aggiunta importante da segnalare per KB5070311 su Windows 11 25H2/24H2 è il supporto a una nuova modalità full screen sulle console portatili come ROG Xbox Ally, ottimizzata per il gaming. Ci sono poi Quick Machine Recovery per il ripristino del sistema in caso di emergenza (aggiunta dopo il disastro CrowdStrike) e la possibilità di condividere la finestra di un’applicazione specifica con Copilot.

Tutti i cambiamenti appena elencati saranno inclusi nell’aggiornamento cumulativo obbligatorio che arriverà la prossima settimana in occasione del Patch Tuesday.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 2 dic 2025

Cristiano Ghidotti
2 dic 2025
