Windows 11: Esplora file è più lento di una tartaruga

Microsoft continua ad aggiungere funzionalità AI che non vuole nessuno, invece di eliminare i numerosi bug e migliorare le prestazioni di Windows 11. Windows Latest ha testato il precaricamento di Esplora file, introdotto con una recente versione preliminare del sistema operativo, scoprendo che serve a poco. Il caricamento di Esplora file in Windows 10 è più veloce.

Lento e consuma più RAM

Microsoft è consapevole della necessita di migliorare le prestazioni di Esplora file in Windows 11. Non potendo riscrivere il codice da zero ha usato un “trucco”. La build 26220.7271 (KB5070307) del 21 novembre include la funzionalità che permette il precaricamento in background. Le risorse associate vengono caricate in memoria per velocizzare la visualizzazione dell’interfaccia grafica.

Windows Latest ha effettuato un test con una macchina virtuale (4 GB di RAM) per valutare i vantaggi di questa soluzione. Senza precaricamento, Esplora file occupa 32,4 MB di memoria. Attivando il precaricamento si arriva a 67,4 MB. Nel video seguente (riprodotto a velocità 0.25x) si può notare la differenza senza e con precaricamento:

È evidente la maggiore velocità di caricamento dell’interfaccia, ma per il menu contestuale non cambia nulla, considerato che sono aumentate le voci.

Per incrementare la velocità di caricamento è possibile disattivare gli effetti di trasparenza e animazione in Impostazioni > Accessibilità . Invece di aprire Esplora file nella Home è meglio scegliere Questo PC in Opzioni cartella > Generale . I miglioramenti sono più evidenti del precaricamento (ad eccezione del menu contestuale).

La lentezza di Esplora file in Windows 11 è piuttosto evidente effettuando il confronto con Windows 10. Nonostante il precaricamento, Esplora file è più veloce sul vecchio sistema operativo.

La differenza si nota maggiormente con il menu contestuale.

Per Esplora file in Windows 10 è stato usato Win32 UI, mentre per Esplora file in Windows 11 è stato aggiunto WinUI per il rendering. Ciò ha comportato l’effetto “tartaruga”. Fortunatamente esistono file manager alternativi, come File Pilot o FreeCommander. Chi non sopporta più Windows 11 può installare Linux.