Windows 11 25H2: novità dell'update KB5070311

Microsoft ha annunciato la disponibilità delle build 26100.7296 e 26200.7296 (KB5070311) di Windows 11 25H2 e 24H2 per gli iscritti al canale Release Preview del programma Insider. Le novità presenti in queste versioni preliminari del sistema operativo verranno incluse negli aggiornamenti cumulativi del 9 dicembre.

Novità per Copilot+ PC

Quattro novità delle build riguardano solo i Copilot+ PC in quanto sfruttano i modelli di intelligenza artificiale di Microsoft. Gli effetti di Windows Studio possono essere utilizzati anche per le webcam alternative, come quelle collegate tramite USB. Le relative opzioni sono accessibili in Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > Videocamere .

Microsoft ha inoltre migliorato il menu contestuale della funzionalità Click to Do per velocizzare l’accesso a quattro operazioni più frequenti (copia, incolla, salva e condividi). Quando una tabella o un’immagine viene mostrata sullo schermo, il menu contestuale si apre automaticamente per consentire l’accesso rapido alle azioni correlate.

L’agente AI nelle impostazioni è stato aggiornato per mostrare più risultati di ricerca e opzioni suggerite. Per le modifiche non consentite viene spiegato il motivo. È stato infine aggiornato il testo nel box di ricerca di Esplora file per indicare l’uso della versione avanzata di Windows Search.

Novità per tutti i dispositivi

Le novità per tutti i dispositivi sono più numerose. Il Drag Tray (pannello che appare trascinando un file verso il bordo superiore dello schermo) supporta ora la condivisione multi-file, mostra più app e semplifica lo spostamento dei file in una cartella.

In Esplora file è stato invece aggiunto il tema scuro per diverse azioni, come copia, sposta, elimina, salta e sovrascrivi. Per quanto riguarda l’app Impostazioni è stata aggiunta una card dispositivo nella home e spostate nella sezione Accessibilità alcune impostazioni della tastiera presenti nel Pannello di controllo.

Windows Hello supporta i lettori di impronte digitali esterni, mentre Windows Share consente la condivisione dei file OneDrive con altre app (serve un account Microsoft). L’azienda di Redmond ha inoltre aggiornato l’animazione che appare quando l’utente posiziona il puntatore del mouse su un gruppo di app nella barra delle applicazioni.

Ci sono infine vari bug fix per schermata di blocco e login, grafica e smart card. Come detto, tutte le novità verranno incluse negli aggiornamenti cumulativi del 9 dicembre, insieme alle patch di sicurezza.