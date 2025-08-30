Windows 11 24H2 KB5064081: update con molte novità

Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento opzionale KB5064081 per Windows 11 24H2. Include tutte le novità presenti nella build 26100.5061 distribuita nel canale Release Preview il 14 agosto. È stata però eliminata una funzionalità AI per Esplora file. L’azienda di Redmond ha risolto anche il bug relativo ad un falso errore nel visualizzatore eventi.

Novità in arrivo per Windows 11 24H2

L’aggiornamento KB5064081 è opzionale, quindi deve essere installato manualmente da Windows Update. Al termine della procedura, la build del sistema operativo diventerà 26100.5074. Le novità sono molto numerose e riguardano sia Copilot+ PC che altri computer. Saranno incluse nell’aggiornamento obbligatorio del 9 settembre insieme alla patch di sicurezza.

Ecco l’elenco completo delle novità:

Recall (Copilot+ PC) mostra una home page personalizzata con attività recenti e app/siti in primo piano

Click to Do (Copilot+ PC) visualizza al primo avvio una breve esercitazione interattiva che spiega le azioni su testo e immagini

Windows mostra una nuova finestra di dialogo quando un’app richiede l’accesso a posizione, fotocamera, microfono o altre funzionalità del dispositivo

Nel centro notifiche è presente un orologio più grande con i secondi (sopra la data e il calendario)

La funzionalità di ricerca dalla barra delle applicazioni permette identificare più facilmente le immagini con una nuova visualizzazione a griglia

Nella schermata di blocco sono disponibili nuove opzioni di widget e il supporto per la personalizzazione

L’interfaccia di Windows Hello è stata riprogettata per semplificare l’uso delle passkey

In Impostazioni > Privacy e sicurezza > Generazione testo e immagini è possibile vedere quali app di terze parti hanno usato di recente i modelli AI di Microsoft

è possibile vedere quali app di terze parti hanno usato di recente i modelli AI di Microsoft Un agente AI nelle impostazioni permette di cercare ed eseguire le azioni su Copilot+ PC (solo in inglese)

Task Manager (Gestione attività) usa ora metriche standard per mostrare il carico di lavoro della CPU in tutte le pagine

Per i widget sono disponibili più dashboard e un nuovo layout per il feed Scopri

PowerShell 2.0 è stato rimosso

Microsoft conferma la presenza di un solo bug, ovvero problemi di prestazioni con le app di streaming, come spiegato la scorsa settimana.