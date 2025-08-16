Windows 11 24H2: azioni AI in Esplora file

Microsoft ha rilasciato la build 26100.5061 (KB5064081) di Windows 11 24H2 per gli iscritti al canale Release Preview del programma Insider. Tra le novità, che verranno incluse nell’aggiornamento opzionale di fine agosto, ci sono le azioni AI su immagini e documenti in Esplora file. Ci sono anche funzionalità esclusive per i Copilot+ PC. Solo bug fix invece nella build 22631.5837 (KB5064080) di Windows 11 23H2 presente nel canale Release Preview.

Novità della build 26100.5061

Le prime due novità riguardano solo i Copilot+ PC. Recall mostra una home page personalizzata con gli snapshot recenti insieme alle app e pagine web usate nelle ultime 24 ore. Ciò permette di riprendere le attività dal punto in cui erano state interrotte. Quando viene invece eseguito Click to Do per la prima volta, gli utenti vedranno un tutorial che spiega le azioni possibili su testo e immagini.

Alcune azioni AI sono disponibili anche in Esplora file (non è chiaro se accessibili a tutti). Nel menu contestuale (tasto destro sul file) è presente la voce Azioni AI. È possibile usare la ricerca visuale, sfocare lo sfondo, cancellare oggetti e rimuovere lo sfondo di immagini JPG, JPEG e PNG. Gli utenti possono inoltre usare Copilot per ottenere riassunti dei documenti conservati su OneDrive o SharePoint (senza aprirli), ma serve l’abbonamento a Microsoft 365 e una licenza Copilot.

Altre due novità riguardano la barra delle applicazioni (taskbar). Nel centro notifiche viene mostrato un orologio più grande con i secondi (sopra data e calendario), mentre nel campo di ricerca è presente una visualizzazione a griglia per identificare meglio le immagini.

Microsoft ha aggiornato inoltre il design dell’interfaccia di Windows Hello e semplificato l’uso delle passkey. La build 26100.5061 include infine diversi aggiornamenti per l’app Impostazioni, tra cui l’elenco delle app di terze parti che usano i modelli AI di Microsoft e, solo per Copilot+ PC, l’agente AI che cerca ed esegue le azioni per conto dell’utente.