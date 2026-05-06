Come usare l'AI per prepararsi alle situazioni che spaventano

Il terreno ideale per l’ansia è il vuoto. Non è la situazione in sé a spaventare, è non sapere come andrà. Il colloquio di lavoro, la visita medica, il viaggio in una città sconosciuta, la riunione dove si deve parlare davanti a tutti… Nella propria testa, ognuna di queste esperienze si trasforma in un film dell’orrore, dove tutto ciò che può andare storto va storto, in sequenza, con tanto di colonna sonora drammatica.

Il paradosso è che pensare a qualcosa è quasi sempre peggio che viverla. Una volta che si è dentro la situazione, il cervello si attiva, gestisce, reagisce. Ma prima, nell’attesa, nel vuoto di informazioni, la mente riempie gli spazi vuoti con scenari catastrofici che hanno la stessa probabilità di accadere di un’invasione di marziani, ma che si percepisce come reali quanto la sedia su cui si è seduti.

L’ansia nasce dal non sapere, questo prompt racconta in anticipo cosa aspettarsi

L’idea è semplice, invece di chiedere all’AI rassicurazioni generiche, si chiede di raccontare cosa succederà, passo dopo passo, inclusi i dettagli piccoli, le sensazioni e le cose a cui prepararsi.

Prompt da provare: Sto per [descrivere situazione]. Puoi accompagnarmi passo dopo passo attraverso quello che probabilmente succederà, inclusi i piccoli dettagli, cosa potrei provare e qualsiasi cosa per cui dovrei essere preparato?

L’AI, da Claude a ChatGPT, non prevede il futuro. Ma fa qualcosa di altrettanto utile, trasforma l’ignoto in qualcosa di familiare. Quando il cervello ha una mappa, anche approssimativa, di ciò che lo aspetta, smette di trattare ogni incognita come una minaccia e inizia a trattarla come un compito da gestire.

Dove funziona meglio

Questo prompt è particolarmente efficace in due categorie di situazioni: le prime volte e i momenti dove la pressione è alta.

Le prime volte sono quelle in cui non si ha esperienza, come la prima visita da un nuovo specialista, il primo viaggio in una città sconosciuta, la prima volta che si parla in pubblico in un certo contesto. In queste situazioni, il cervello non ha un archivio a cui attingere, quindi riempie il vuoto con ipotesi, e le ipotesi, quando si è ansiosi, sono sempre le peggiori possibili.

I momenti dove la pressione è notevole sono quelli in cui l’esperienza c’è, ma la posta in gioco è alta, come un’apparizione in diretta televisiva, una riunione decisiva, un confronto con qualcuno in una posizione di autorità. Qui il problema non è l’ignoto totale, è l’ignoto parziale. Si sa più o meno cosa aspettarsi, ma ci sono abbastanza variabili difficili da controllare, da alimentare la spirale del “e se…”.

In entrambi i casi, farsi raccontare dall’AI cosa succederà, incluso quello che accade dietro le quinte, i tempi di attesa, le sensazioni fisiche, i passaggi burocratici, riduce l’ansia in modo sorprendente.

Prompt specifici da provare

Domani ho la mia prima visita dal dermatologo. Non ci sono mai stato. Accompagnami passo dopo passo: dall’arrivo in studio fino alla fine della visita, inclusi i tempi di attesa, cosa mi chiederanno e cosa aspettarmi durante l’esame.

Devo guidare da solo fino a una città dove non sono mai stato. Il viaggio dura due ore. Descrivi l’esperienza come se la stessi vivendo: cosa aspettarmi dal traffico, dai pedaggi, dai momenti più stressanti e da quelli più tranquilli del percorso.

Devo partecipare a una riunione importante dove dovrò sostenere una posizione davanti a persone che potrebbero non essere d’accordo. Accompagnami attraverso la dinamica probabile: come inizierà, quali obiezioni potrei ricevere, come gestire i momenti di tensione.

Devo portare la macchina dal meccanico per un problema che non capisco bene. Descrivi cosa succederà dall’arrivo all’officina alla consegna: cosa mi chiederanno, quali domande dovrei fare io e come funziona il processo di diagnosi e preventivo.

Perché questo prompt funziona al contrario di come ci si aspetterebbe

La reazione istintiva a questo prompt è: Ma se mi faccio raccontare tutto quello che può succedere, non divento ancora più ansioso? È una preoccupazione ragionevole, ma funziona esattamente al contrario.

L’ansia si nutre di vaghezza. Quando non si sa cosa aspettarsi, il cervello genera scenari, e quelli generati dall’ansia sono sempre i peggiori possibili, perché il cervello ansioso è programmato per la sopravvivenza, non per l’accuratezza. Il suo lavoro è preparare al pericolo, quindi trasforma ogni incognita in un pericolo potenziale.

Questo prompt sostituisce quegli scenari catastrofici con una descrizione strutturata e realistica. Il cervello smette di inventare e inizia a elaborare informazioni concrete. C’è anche un effetto secondario interessante: la preparazione. Non si riduce solo l’ansia, si diventa effettivamente più preparati per la situazione. Sapere che il dermatologo chiederà la storia familiare, che nella riunione il punto più delicato arriverà probabilmente a metà, sono tutte informazioni che rendono più competenti nell’affrontare ciò che aspetta.

I limiti

L’AI non è onnisciente. Può descrivere come funziona generalmente una visita medica, ma non sa come funziona quello specifico studio. Può raccontare il flusso tipico di una riunione istituzionale, ma potrebbe perdere i passaggi peculiari di quella specifica azienda.

Questi limiti però, non invalidano il metodo, piuttosto lo contestualizzano. La maggior parte delle persone usa l’intelligenza artificiale per ottenere risposte dopo che qualcosa è successo, questo prompt la usa per prepararsi prima. Non fornisce alcuna verità assoluta su cosa succederà, ma una mappa approssimativa. E quando si arriva alla situazione reale e qualcosa è diverso da come l’AI l’aveva descritto, il cervello lo gestisce come una variazione, non come una sorpresa totale. La differenza a livello emotivo è notevole.