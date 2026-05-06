GPT-5.5 Instant ha meno di allucinazioni e dà risposte più concise

GPT-5.5 Instant diventa il modello predefinito di ChatGPT. Rispetto al suo predecessore, soffre meno di allucinazioni sui prompt più delicati, quelli in ambito medico, legale e finanziario. Sulle conversazioni già finite nel mirino degli utenti per imprecisioni fattuali, gli errori calano del 37,3%. Tra le altre novità: meno emoji gratuite. Sì, OpenAI ha dovuto specificare che il nuovo modello eviterà le emoji inutili.

GPT-5.5 Instant, cosa migliora

Secondo OpenAI, GPT-5.5 Instant è più capace nei compiti quotidiani, migliore nell’analisi di immagini caricate e più abile nel capire quando cercare sul web invece di inventare una risposta. Le risposte sono più precise e concise.

La personalizzazione diventa più spinta, ChatGPT usa il contesto delle chat precedenti e di Gmail per dare risposte più personalizzate. Una nuova funzione “sorgenti della memoria” mostra quale contesto è stato usato per dare le risposte personalizzate, e permette di cancellare o correggere le informazioni. È la stessa direzione che Google sta prendendo con Personal Intelligence per Gemini.

Le allucinazioni restano un problema

Il 52,5% in meno è un miglioramento significativo, ma non significa zero. Se il modello precedente produceva 100 affermazioni false su un certo set di prompt, il nuovo ne produce circa 48. In medicina, diritto e finanza, i settori dove OpenAI misura il miglioramento, 48 affermazioni false su 100 restano un numero che dovrebbe far riflettere prima di fidarsi ciecamente.

Inoltre, i dati sono basati su valutazioni interne di OpenAI, non su benchmark indipendenti. L’azienda ha pubblicato informazioni sulla metodologia nella system card di GPT-5.5 Instant, ma l’autovalutazione ha i limiti che sappiamo.

Disponibilità

GPT-5.5 Instant arriva a tutti gli utenti ChatGPT da martedì. GPT-5.3 Instant resterà disponibile come opzione per tre mesi prima di essere ritirato, OpenAI ha imparato che gli utenti soffrono quando i vecchi modelli spariscono all’improvviso.

La personalizzazione avanzata arriva prima agli utenti Plus e Pro sul web, con le app mobile prossimamente. Per gli utenti Free, Go, Business e Enterprise, arriverà presto. Le sorgenti della memoria sono in fase di roll out sui piani consumer web.