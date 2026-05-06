ChatGPT e la pubblicità: aperta la piattaforma per gli inserzionisti

Le entrate derivanti dalla pubblicità saranno fondamentali per rendere ChatGPT un progetto economicamente sostenibile e, in prospettiva, per guadagnarci. Gli abbonamenti premium non bastano. Lo sa bene OpenAI, che in quest’ottica ha lanciato un nuovo strumento dedicato a chi vuole acquistare advertising sulla piattaforma.

Apre la piattaforma per la pubblicità su ChatGPT

Gli inserzionisti possono ora creare in modo più semplice le pubblicità da includere nelle risposte fornite ai clienti, in piena autonomia attraverso una modalità self-service oppure affidandosi a un’agenzia partner. Inoltre, è stata introdotta una formula CPC (cost-per-click) del tutto simile a quella dei motori di ricerca, con tool per monitorare l’andamento delle campagne, come richiesto durante la fase di test avviata nei mesi scorsi.

Al progetto collaborano realtà come Adobe, Criteo, Kargo, Pacvue e StackAdapt. Lo screenshot qui sotto mostro un esempio di come le inserzioni saranno mostrate all’interno delle chat. Saranno rappresentate graficamente in modo da distinguerle dalla conversazione, ma in modo coerente all’argomento trattato: parlando con l’AI di recinzioni, potrebbe comparire uno spot che ne promuove un determinato marchio o e-commerce, accompagnato dall’etichetta Sponsored (Sponsorizzato).

Al di là dei tecnicismi, le prime settimane di test hanno restituito risultati incoraggianti per le casse di OpenAI con ricavi a 100 milioni di dollari in un mese e mezzo circa. L’obiettivo dichiarato, molto ambizioso, è quello di arrivare a 2,5 miliardi quest’anno e a 100 miliardi entro il 2030. Come già scritto, parte del denaro servirà a rendere sostenibile un servizio come ChatGPT, il resto a finanziare invece gli altri progetti messi in cantiere, uno su tutti quello che punta alla costruzione di data center.