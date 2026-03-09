 Stargate: Oracle e OpenAI litigano sul data center in Texas
Bloomberg

L’accordo da 300 miliardi di dollari firmato da Oracle e OpenAI prevedeva anche l’espansione di un data center in Texas. Secondo le fonti di Bloomberg, il piano è cambiato e ora potrebbe subentrare Meta. L’azienda di Menlo Park sarebbe interessata ad un leasing con lo zampino di NVIDIA.

Primi disaccordi tra Oracle e OpenAI

Come è noto, il progetto Stargate prevede investimenti per 600 miliardi di dollari entro il 2030 con la costruzione di data center in grado di fornire una potenza di calcolo complessiva di 10 GW (equivalenti a 10 centrali nucleari). Oltre alla costruzione di cinque nuovi data center era prevista l’espansione di quello attivo ad Abilene (Texas) per un totale di circa 5,5 GW.

Il data center è stato realizzato da Crusoe. A metà 2025 era stato pianificato un aumento della potenza da 1,2 GW a circa 2 GW. Secondo le fonti di Bloomberg, le trattative tra Oracle e OpenAI sono state interrotte dopo lunghe discussioni, in quanto complicate da finanziamenti e previsioni di domanda in continua evoluzione dell’azienda californiana.

Anche i rapporti tra Oracle e Crusoe non sono idilliaci a causa dei problemi di affidabilità del sito. All’inizio di quest’anno, gli otto edifici del data center sono rimasti offline per giorni perché le avverse condizioni meteorologiche invernali hanno danneggiato alcuni macchinari per il raffreddamento a liquido. Entrambe le aziende hanno comunicato che la collaborazione proseguirà come prima.

L’accordo di luglio 2025 rimane valido. I 4,5 GW verranno ottenuti con altri data center in Texas, New Mexico, Wisconsin e Michigan. Il responsabile delle infrastrutture di OpenAI ha confermato l’aggiunta di capacità in altri siti.

Subentra Meta con l’aiuto di NVIDIA?

Il mancato accordo tra Oracle e OpenAI potrebbe essere una ghiotta occasione per Meta. L’azienda di Menlo Park avrebbe già contattato Crusoe per il leasing della potenza di calcolo aggiuntiva del data center di Abilene.

Le discussioni tra le parti sarebbero state facilitate da NVIDIA con un deposito di 100 milioni di dollari a favore di Crusoe. Il motivo è ovvio: la potenza di calcolo aggiuntiva verrà fornita dalle GPU dell’azienda guidata da Jen-Hsun Huang. Ciò eviterà anche un eventuale “scippo” da parte di AMD.

Fonte: Bloomberg

Pubblicato il 9 mar 2026

Luca Colantuoni
9 mar 2026
