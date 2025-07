Accordo OpenAI-Oracle per data center da 4,5 GW

OpenAI ha annunciato la sottoscrizione di una partnership con Oracle per aggiungere una capacità aggiuntiva di 4,5 GW al progetto Stargate. Non è noto dove verrà costruito il nuovo data center. Secondo il Wall Street Journal, entro fine anno verrà realizzato solo un piccolo data center in Ohio. L’azienda guidata da Sam Altman ha inoltre firmato un accordo con il governo britannico.

50% di capacità per Stargate

Il progetto Stargate, annunciato a fine gennaio, prevede un investimento di 500 miliardi di dollari in quattro anni per la costruzione di data center con capacità totale di 10 GW. I soldi dovrebbero arrivare da OpenAI, Oracle, Softbank e MGX, mentre i partner tecnologici sono OpenAI, Oracle, Arm, NVIDIA e Microsoft.

Al momento è in costruzione un data center ad Abilene in Texas (visibile nell’immagine in evidenza). Il secondo data center da 4,5 GW verrà realizzato in seguito all’accordo sottoscritto tra OpenAI e Oracle, portando la capacità totale a circa 5 GW (il 50% del progetto Stargate). Il numero di chip AI supererà i due milioni.

Non è noto dove verrà costruito il nuovo data center (senza il finanziamento di SofBank). Tra i possibili stati ci sono Texas, Michigan, Wisconsin e Wyoming. La realizzazione e gestione del data center creerà oltre 100.000 nuovi posti di lavoro (temporanei e a tempo indeterminato).

Prosegue nel frattempo la costruzione del data center ad Abilene, noto come Stargate I. Oracle ha consegnato i primi rack NVIDIA GB200 che vengono già sfruttati per l’addestramento dei futuri modelli AI.

OpenAI ha sottoscritto ieri anche un accordo con il governo britannico per accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale nel paese e aiutare a raggiungere gli obiettivi dell’AI Opportunities Action Plan. L’azienda californiana ha previsto la costruzione di data center e contribuirà alla diffusione dell’AI in vari settori, tra cui istruzione, giustizia, sicurezza e difesa.