Stargate Project in stallo: Elon Musk aveva ragione?

A fine gennaio, OpenAI e SoftBank hanno annunciato Stargate Project con l’obiettivo di realizzare un’infrastruttura cloud attraverso la costruzione di data center negli Stati Uniti. Secondo le fonti del Wall Street Journal, le ambizioni iniziali sono state drasticamente ridotte. Forse aveva ragione Elon Musk.

Solo un piccolo data center entro fine anno

Il progetto prevede un investimento di 500 miliardi di dollari in quattro anni. Una parte (100 miliardi di dollari) doveva essere investita nell’immediato, ma sembra che il piano originario sia stato ridimensionato. Secondo le fonti del Wall Street Journal, l’obiettivo iniziale sarà più modesto. Verrà realizzato solo un piccolo data center entro fine anno, probabilmente in Ohio. La somma versata da OpenAI e SoftBank è solo 18 miliardi di dollari.

Sam Altman, CEO di OpenAI, continua a cercare la potenza di calcolo necessaria per l’addestramento dei futuri modelli di intelligenza artificiale generativa, senza l’aiuto di SoftBank. L’azienda californiana ha infatti firmato accordi con Oracle, CoreWeave e Google.

Durante un recente evento organizzato da SofBank, i leader di entrambe le aziende hanno affermano che tutto procede come previsto, in quanto sono in corso progetti in diversi stati. Altman ha dichiarato che l’obiettivo iniziale è costruire data center da 10 GW.

Il CEO di OpenAI ha usato il nome Stargate per indicare la costruzione di un data center ad Abilene (Texas) e l’uso di un data center a Denton (Texas), ma i due progetti non vedono il coinvolgimento di SoftBank.

In definitiva sembra che Stargate sia ancora un progetto sulla carta. In seguito all’annuncio di gennaio, Elon Musk aveva evidenziato che i soldi non ci sono. Forse aveva ragione.