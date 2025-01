Stargate Project sarà utile solo per OpenAI?

Secondo le fonti del Financial Times, lo Stargate Project servirà solo a OpenAI, quando e se verrà completato. Al momento i fondi necessari per la costruzione dei data center non ci sono, quindi Elon Musk ha probabilmente ragione. Il progetto è stato annunciato in conferenza stampa da Donald Trump insieme a Sam Altman (CEO della startup californiana).

500 miliardi per l’intelligenza artificiale

Il progetto Stargate prevede la costruzione di una nuova infrastruttura AI negli Stati Uniti. I finanziatori sono SofBank, OpenAI, Oracle e MGX, mentre i partner tecnologici sono Microsoft, Arm, Oracle, NVIDIA e OpenAI. L’investimento iniziale è 100 miliardi di dollari, mentre quello complessivo in quattro anni è 500 miliardi di dollari.

Secondo The Information, OpenAI e SoftBack forniranno un contributo iniziale di 19 miliardi di dollari. Le fonti del Financial Times affermano che non ci sono ancora i fondi necessari e non è previsto nessun finanziamento governativo. Inoltre, il piano non è completo e, se e quando verranno costruiti i data center, serviranno solo per OpenAI.

Sulla mancanza di soldi era intervenuto anche Elon Musk con una serie di post su X che hanno dato origine ad un breve scontro social con Sam Altman. Alla domanda sull’argomento fatta da un giornalista di CNBC, Satya Nadella (CEO di Microsoft) ha dichiarato che investirà 80 miliardi di dollari per l’infrastruttura AI di Azure, non per Stargate.

L’annuncio alla Casa Bianca sembrerebbe quindi solo una decisione politica. Trump ha firmato ieri un ordine esecutivo per revocare tutte le politiche, direttive, regolamenti, ordini e altre azioni intraprese dalla precedente amministrazione Biden che, secondo il nuovo Presidente, ostacolano la leadership degli Stati Uniti nel settore dell’intelligenza artificiale.