Starter Pack con ChatGPT, divertenti sì, ma a che prezzo?

La nuova funzione di generazione di immagini di ChatGPT continua a divertire il mondo. Dopo le immagini in stile Ghibli, gli Starter Pack sono la nuova tendenza sui social, con molti utenti che si ricreano sotto forma di action figure e relativi accessori. Ma questo accesso gratuito a tutti gli utenti, anche a quelli che non hanno sottoscritto un abbonamento, ha comunque un costo.

ChatGPT e gli Starter Pack virali: una tendenza inutile che consuma troppo

Quando ChatGPT è stato lanciato, si è parlato molto del fatto che una richiesta al chatbot richiedeva quasi 10 volte più elettricità di una ricerca su Google. Ebbene, quando si tratta di generare un’immagine con la nuova funzione integrata nell’AI, siamo ancora un livello superiore in termini di consumo.

Secondo uno studio della Carnegie Mellon University, la generazione di una singola immagine dello Starter Pack consuma tanta energia quanto la ricarica di uno smartphone al 50%. In altre parole, una ricarica completa del telefono, che per molti può durare tutto il giorno, equivale a due immagini Starter Pack prodotte da ChatGPT…

E se l’elettricità viene divorata a ritmi vertiginosi, non è l’unica risorsa che viene spesa in modo sconsiderato. I data center che elaborano le richieste sprigionano molto calore, quindi devono essere costantemente raffreddati con sistemi ad acqua. Non è un dettaglio da poco: ogni singola richiesta di uno Starter Pack consuma tra i 2 e i 5 litri d’acqua.

Per completare questo quadro ambientale tutt’altro che roseo, la generazione di immagini inquina anche l’atmosfera. Lo studio rivela che produrre 1.000 immagini di questo tipo equivale, in termini di gas serra, a un viaggio in auto di 6,5 chilometri. Un prezzo invisibile che paghiamo per ogni foto trasformata in una stupida action figure.