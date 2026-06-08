Artemis IV: Axiom Space svela altri dettagli sulla AxEMU

Come è noto, la NASA ha affidato ad Axiom Space il compito di progettare la nuova tuta spaziale, denominata AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit), che indosseranno gli astronauti sulla Luna durante la missione Artemis IV. L’azienda texana ha svelato ieri lo strato interno che fornisce protezione, ventilazione e regolazione della temperatura.

Liquid Cooling and Ventilation Garment

La tuta spaziale è stata realizzata in collaborazione con Prada. La parte esterna (visibile a sinistra nell’immagine) era già nota. Durante un evento organizzato a New York è stata mostrata la parte interna, denominata Liquid Cooling and Ventilation Garment (LCVG). Prada ha utilizzato la modellazione 3D e fibre specializzate che consentono di indossare la AxEMU durante le missioni di lunga durata (fino a 8 ore nel caso di passeggiate spaziali).

Si tratta dello strato a contatto con il corpo degli astronauti, quindi deve essere comodo da indossare e soprattutto deve fornire un sistema di ventilazione e regolazione della temperatura. Durante le passeggiate spaziali, gli astronauti generano una notevole quantità di calore metabolico. Il sistema LCVG è formato da una serie di tubi in cui circola acqua fredda che assorbe e trasporta il calore al sistema di supporto vitale portatile della tuta, da dove verrà poi espulso nello spazio.

È presente un circuito di raffreddamento completamente ridondante, garantendo un sistema di riserva in caso di guasto del circuito principale. L’indumento svolge anche una funzione di ventilazione. Un gruppo separato di tubi convoglia ossigeno fresco sul viso dell’astronauta per eliminare continuamente l’anidride carbonica espirata. Il gas viene poi reindirizzato attraverso il depuratore di CO2 del sistema di supporto vitale prima di essere rimesso in circolo come ossigeno.

La missione Artemis IV è attualmente prevista nel 2028. La tuta potrebbe essere testata durante la missione Artemis III prevista entro metà 2027. Oggi pomeriggio alle ore 17:00 italiane verranno annunciati i quattro astronauti che saranno a bordo della navicella Orion.