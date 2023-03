Artemis III: NASA e Axiom svelano la tuta spaziale

La NASA ha mostrato il prototipo della tuta spaziale che indosseranno gli astronauti sulla Luna durante la missione Artemis III. Il compito di progettare e realizzare la tuta spaziale è stato affidato il 7 settembre 2022 ad Axiom Space, azienda di Houston nota per aver completato la missione Ax-1 (quattro privati sulla ISS) a fine aprile 2022 e per aver avviato la costruzione della stazione spaziale che sostituirà la ISS.

Ecco la tuta AxEMU

Artemis III è la missione (attualmente prevista per dicembre 2025) che riporterà gli astronauti sulla Luna a distanza di oltre 50 anni dalla missione Apollo 17. La NASA ha affidato il compito di realizzare le tute spaziali ad Axiom Space. Oggi è stato svelato il primo prototipo durante un evento organizzato presso lo Space Center di Houston.

La tuta spaziale, denominata AxEMU (Axiom Extravehicular Mobility Unit), verrà indossata dagli astronauti che arriveranno sulla Luna con lo Starship di SpaceX. Inizialmente lo sviluppo era stato avviato dalla NASA, ma visti i costi e i ritardi accumulati, l’agenzia ha deciso di assegnare il contratto da circa 228 milioni di dollari all’azienda texana. In cambio, la NASA avrà accesso ai dati e alle tecnologie di Axiom per le future esplorazioni spaziali.

Il design della AxEMU è basato su quello della xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit) della NASA. Le caratteristiche principali sono comfort, manovrabilità e compatibilità con i sistemi della NASA. Ovviamente i materiali utilizzati garantiscono la massima protezione contro l’ambiente ostile della Luna. Sono inoltre molto vestibili, essendo adatte al 90% delle corporature maschili e femminili.

Il colore nella foto è grigio scuro, ma è solo una cover che nasconde il design proprietario. Quello finale sarà bianco per riflettere il calore e proteggere gli astronauti dalle temperature estreme. La cover è stata realizzata da Esther Marquis, costumista della popolare serie “For All Mankind” di Apple TV+.

Prima del ritorno sulla Luna, gli astronauti orbiteranno intorno al satellite con la missione Artemis II prevista a novembre 2024. Il 3 aprile verranno annunciati i quattro membri dell’equipaggio (tre statunitensi e un canadese) che saliranno sulla navicella Orion.

Nel secondo trimestre 2023 è prevista invece la missione Ax-2 di Axiom Space. Due statunitensi e due sauditi arriveranno sulla ISS con una navicella Crew Dragon di SpaceX. La missione Ax-3 è prevista per novembre 2023.