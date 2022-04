Missione Ax-1: ritorno sulla Terra (live streaming)

La missione Ax-1 doveva durare circa 10 giorni, ma la permanenza dei quattro astronauti privati sulla Stazione Spaziale Internazionale è stata prolungata di altri 5 giorni, a causa delle cattive condizioni atmosferiche in Florida. La procedura di undocking è stata eseguita ieri e oggi pomeriggio è atteso il ritorno sulla Terra della navicella Crew Dragon Endeavour.

Missione Ax-1: splashdown della Crew Dragon

La missione Ax-1 doveva durare 12 giorni in totale (compresi i due giorni necessari per i viaggi di andata e ritorno), invece i giorni sono diventati quasi 17. Il distacco dal modulo Harmony della Stazione Spaziale Internazionale è avvenuto alle ore 3:10 italiane. La navicella Crew Dragon Endeavour effettuerà un ammaraggio al largo delle coste di Jacksonville (Florida) alle ore 19:06 italiane. L’evento può essere seguito in diretta sul canale YouTube di SpaceX a partire dalle ore 18:00.

Il live streaming continuerà fino alle ore 20:15 e permetterà di seguire le fasi di recupero degli astronauti e della navicella. A partire dalle ore 21:30 è prevista una conferenza stampa con i dirigenti di Axiom Space e SpaceX. La missione Ax-1 è stata la prima con equipaggio interamente privato, quindi senza nessun astronauta professionista della NASA o altre agenzie spaziali.

Il posto della Crew Dragon Endeavour verrà presto occupato dalla Crew Dragon Freedom della missione Crew-4. Il lancio del razzo Falcon 9 è previsto per le ore 9:52 italiane del 27 aprile dalla piattaforma 39A del Kennedy Space Center.

Sulla piattaforma 39B c’è ancora il razzo SLS, ma stasera inizierà il viaggio di ritorno verso il VAB (Vehicle Assembly Building), dove i tecnici sostituiranno i componenti che hanno impedito di completare il test.