Ax-1: quattro privati sulla ISS (live streaming)

Dopo due variazioni di data, la NASA ha dato il via libera alla missione Ax-1 di Axiom Space. Il lancio del Falcon 9 di SpaceX è previsto alle 16:17 italiane dal Kennedy Space Center in Florida. Quella di oggi sarà la prima missione di un’azienda privata con equipaggio civile (quindi nessun astronauta professionista). I quattro membri dell’equipaggio trascorreranno otto giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove eseguiranno oltre 25 esperimenti scientifici.

Non chiamateli turisti spaziali

La missione Ax-1 era prevista per il 3 aprile, ma è stata posticipata prima al 6 aprile e successivamente all’8 aprile, in quanto era in corso il test del razzo SLS (Space Launch System) sulla piattaforma di lancio 39B del Kennedy Space Center. Il Falcon 9 partirà invece dalla piattaforma 39A (nell’immagine si vedono i due razzi). Il test doveva terminare il 3 aprile, ma ci sono stati vari problemi che hanno causato un eccessivo ritardo. La NASA ha quindi deciso di dare precedenza alla missione di Axiom Space.

Il comandante della missione è Michael López-Alegría (ex astronauta della NASA e Vice Presidente di Axiom Space), l’unico che viaggerà gratis. Gli altri tre membri dell’equipaggio, ovvero Larry Connor, Mark Pathy e Eytan Stibbe, hanno pagato 55 milioni di dollari a testa. Vitto e alloggio sulla ISS costerà invece 22.500 dollari al giorno.

Il lancio del Falcon 9 avverrà alle 16:17 ora italiana. Il live streaming inizierà circa tre ore prima e continuerà fino a 15 minuti dopo il lancio. La trasmissione verrà ripristinata circa due ore prima del docking della navicella Crew Dragon Endeavour al modulo Harmony della stazione spaziale (previsto alle ore 10:30 italiane del 9 aprile).

Il comandante della missione ha voluto sottolineare che i quattro membri dell’equipaggio non sono turisti spaziali. Hanno infatti superato un addestramento di 1.000 ore iniziato oltre un anno fa. Durante gli otto giorni di permanenza sulla ISS dovranno eseguire più di 25 esperimenti scientifici per un totale di oltre 100 ore.