Axiom Mission 1 (Ax-1): 25 esperimenti sulla ISS

La navicella Crew Dragon Resilience di SpaceX, utilizzata per la missione Inspiration4, ritornerà nello spazio nel mese di febbraio 2022. Stavolta a bordo ci saranno un astronauta professionista e tre clienti paganti. La Axiom Mission 1 (Ax-1) prevede l'arrivo sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dove tre dei quattro passeggeri effettueranno 25 esperimenti.

Axiom Mission 1: 25 esperimenti sulla ISS

I quattro membri dell'equipaggio sono Michael López-Alegría, comandante della missione, ex astronauta della NASA e dipendente di Axiom Space; Larry Connor, pilota della missione e imprenditore statunitense; Mark Pathy, specialista della missione e investitore canadese; Eytan Stibbe, specialista della missione e investitore israeliano. Gli ultimi tre hanno pagato un “biglietto” di 55 milioni di dollari.

Connor effettuerà esperimenti per conto di Mayo Clinic e Cleveland Clinic, tra cui lo studio dell'impatto dei viaggi spaziali sulle cellule senescenti e sul tessuto cerebrale.

Pathy effettuerà esperimenti per conto di The Montreal Children’s Hospital, Canadian Research Universities e The Royal Canadian Geographical Society, tra cui la prima dimostrazione nello spazio di un “olotrasporto bidirezionale”. L'ologramma di Pathy verrà inviato sulla Terra, mentre quello di un'altra persona verrà inviato sulla ISS.

Stibbe effettuerà, per conto di Ramon Foundation e Israel Space Agency, diversi esperimenti per spingere i giovani allo studio di materie scientifiche.

I quattro membri dell'equipaggio rimarranno a bordo della ISS per otto giorni. La Crew Dragon Resilience si aggancerà al modulo Harmony. Axiom Space ha avviato la costruzione dei moduli che formeranno la prima stazione spaziale commerciale. La Axiom Space Station prenderà il posto della ISS a partire dal 2030 (secondo la roadmap attuale).