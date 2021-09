Inspiration4: missione completata con successo

Dopo tre giorni nello spazio, i quattro membri dell'equipaggio sono rientrati sulla Terra. La navicella Crew Dragon ha effettuato un ammaraggio perfetto nell'Oceano Atlantico al largo della costa orientale della Florida. La missione Inspiration4 di SpaceX è stato quindi completata con successo.

Gli obiettivi della missione Inspiration4 erano due: raccogliere fondi per un ospedale pediatrico (grazie ai 50 milioni di dollari donati da Elon Musk è stato superato il traguardo dei 200 milioni di dollari) e studiare gli effetti della microgravità sul corpo umano. Durante i tre giorni a bordo della Crew Dragon sono stati effettuati vari esperimenti scientifici, i cui risultati saranno utili per le successive missioni e per lo studio di possibili applicazioni pratiche sulla Terra.

I quattro membri dell'equipaggio hanno parlato con i bambini ricoverati nel St. Jude Children’s Hospital, Elon Musk, Tom Cruise, familiari e amici. Sul profilo Twitter che segue la missione è stato pubblicato il menu con il cibo mangiato a bordo, tra cui pizza fredda:

Here’s a quick checklist of what the #Inspiration4 crew is enjoying in space: pic.twitter.com/0doQGh7iS1

I quattro passeggeri hanno inoltre osservato la Terra attraverso la cupola panoramica installata sul “naso” della navicella al posto del meccanismo di aggancio che viene utilizzato per l'attracco alla Stazione Spaziale Internazionale.

Look at our Mission Specialist @ChrisSembroski capturing pictures from orbit through Dragon’s cupola!

We can’t wait to see the crew’s photos and how they will inspire the world to look up to the stars. pic.twitter.com/r7jIFb50rT

— Inspiration4 (@inspiration4x) September 18, 2021