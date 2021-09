Inspiration4: turisti nello spazio il 15 settembre

Sono in corso gli ultimi preparativi per la storica missione Inspiration4 prevista il 15 settembre. Quattro civili orbiteranno tre giorni intorno alla Terra a bordo della navicella Crew Dragon “Resilience” di SpaceX. I membri dell'equipaggio effettueranno una serie di esperimenti scientifici per valutare gli effetti del volo spaziale sul corpo umano. Netflix trasmetterà una docuserie dal titolo “Countdown: Inspiration4 Mission to Space“.

La missione Inspiration4 era stata annunciata a febbraio, mentre i nomi dei quattro civili sono stati comunicati a fine marzo. La Crew Dragon viene utilizzata per portare gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale (la Cargo Dragon serve invece per i rifornimenti). Entrambe le navicelle hanno un “naso” apribile che nasconde il meccanismo di attracco. Quella scelta per la missione Inspiration4 non deve essere agganciata alla ISS, quindi SpaceX ha installato un cupola panoramica.

A look at Dragon’s Cupola, which will provide our Inspiration4 astronauts with incredible views of Earth from orbit!

The crew visited the flight-hardware Cupola in California before it was shipped to Florida for integration with Dragon Resilience. pic.twitter.com/9ivMZrS1ip

