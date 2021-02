SpaceX ha annunciato Inspiration4, prima missione spaziale che prevede un equipaggio di civili. Quattro persone, tra cui Jared Isaacman, fondatore e CEO di Shift4 Payments, verranno lanciate nello spazio a bordo della capsula Crew Dragon e gireranno intorno alla Terra per un massimo di cinque giorni.

SpaceX Inspiration4: primi civili nello spazio

La capsula Crew Dragon è stata già utilizzata a novembre 2020 per portare quattro astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). In precedenza (maggio 2020) era stato effettuato un volo di prova con due astronauti che sono rimasti sulla ISS per circa due mesi.

Altre due missioni sono previste per aprile e settembre, ma Inspiration4 è la prima con equipaggio civile. Insieme al comandante Jared Isaacman ci saranno altre tre persone, scelte a fine febbraio tra quelle che effettueranno una donazione al St. Jude Children’s Research Hospital (100 milioni di dollari sono stati già donati da Isaacman).

Il lancio del razzo Falcon 9 con la Crew Dragon, previsto per il quarto trimestre, avverrà dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center. I quattro civili riceveranno un addestramento simile a quello degli astronauti, quindi dovranno superare una serie di test fisici e psicologici. Inspiration4 potrebbe fare da apripista al cosiddetto turismo spaziale.

Nel frattempo, SpaceX continua i test del razzo Starship che dovrebbe sostituire in futuro gli attuali Falcon 9 e Falcon Heavy per portare gli esseri umani sulla Luna e su Marte. Il prototipo SN9, lanciato ieri, ha raggiunto un’altitudine di circa 10 Km. Durante la fase discendente, uno dei tre motori Raptor non si è accesso e il razzo è esploso dopo aver toccato il suolo, come si può vedere alla fine del video.