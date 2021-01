Avvicendamento sul gradino più alto del podio nella classifica dei paperoni: Elon Musk diventa la persona più ricca al mondo sorpassando Jeff Bezos solo un mese e mezzo dopo essersi lasciato alle spalle Bill Gates. Niente male per uno che ha più volte dichiarato di voler vendere tutto e dedicarsi completamente alla costruzione di una città su Marte.

Paperoni hi-tech: testa a testa Musk-Bezos

Il risultato odierno è merito della continua ascesa del valore delle azioni Tesla passate negli ultimi dodici mesi da poco più di 90 dollari agli attuali 796 dollari. Il diretto interessato non si scompone, limitandosi a commentare “Che strano, beh, torniamo al lavoro…”, ovviamente su Twitter.

Well, back to work … — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

Il patrimonio personale di Musk è stimato intorno ai 188 miliardi di dollari. Ad ogni modo il testa a testa con il CEO di Amazon (fermo a 184 miliardi di dollari) è serrato, tanto che il Bloomberg Billionaires Index in queste ore fa segnare continui sorpassi tra i due.

Il portafogli gonfio non è l’unica cosa che accomuna i due. Entrambi stanno investendo in iniziative legate allo spazio: Musk con SpaceX e l’ambizione di portare il genere umano su Marte, Bezos con la sua Blue Origin.

Tra i progetti messi in campo da Musk anche Starlink, un sistema costituito da migliaia di satelliti in orbita in grado di fornire un servizio di connettività sulla Terra. L’obiettivo è quello di contrastare la piaga del divario digitale che ancora affligge parte del pianeta attraverso un approccio inedito, simile a quanto fatto da Google-Alphabet con Loon e i suoi palloni aerostatici, ma spingendosi oltre la stratosfera per raggiungere una distanza di circa 550 Km dal suolo.