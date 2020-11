Ora Elon Musk è il secondo uomo più ricco al mondo, alle spalle solo di Jeff Bezos. Sul terzo gradino del podio c’è Bill Gates, scalzato proprio dal numero uno di Tesla e SpaceX stando a quanto riporta il Bloomberg Billionaires Index. Il patrimonio netto associato è di circa 128 miliardi di dollari, incrementato di 100 miliardi solo nell’ultimo anno.

Elon Musk è più ricco di Gates (ma meno di Bezos)

Merito anche e soprattutto del business legato alle auto elettriche. Tesla ha ora un valore di capitalizzazione superiore a qualsiasi altro produttore nell’industria delle quattro ruote (500 miliardi di dollari), nonostante il volume delle unità commercializzate sia di gran lunga inferiore rispetto a quello di altri marchi. Per fare un confronto, alla fine di questo 2020 ne avrà assemblate e distribuite 500.000 in confronto ai 10 milioni di Toyota.

A settembre, nel corso di un’intervista, l’ex numero uno di Microsoft oggi impegnato con la moglie Melinda nei progetti della propria Foundation (oltre 27 miliardi devoluti in beneficenza dal 2006 a oggi) e nella ricerca di un vaccino per il COVID-19 si è pronunciato proprio sul CEO di Tesla e SpaceX, invitando a “non confonderlo con Steve Jobs”. A fine agosto Musk aveva a sua volta criticato Gates per alcune uscite in merito all’impossibilità di concretizzare le iniziative legate alla transizione verso l’elettrico dei mezzi pesanti per il trasporto merci.

Al quarto posto del Bloomberg Billionaires Index c’è Mark Zuckerberg, co-fondatore e amministratore delegato del colosso social Facebook. A chiudere la Top 5 è Bernard Arnault, imprenditore francese che controlla il marchio LVMH.