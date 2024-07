Protezione del Patrimonio: la nuova funzione Revolut che mette al sicuro i tuoi risparmi

Si chiama Protezione del Patrimonio ed è la nuova interessante funzione introdotta da Revolut per permettere ai propri clienti di proteggersi più facilmente dai tentativi di furto e di frode dei loro risparmi. La feature è adesso disponibile in Italia e ti spieghiamo adesso come funziona.

Come funziona Protezione del Patrimonio di Revolut

Protezione del Patrimonio nasce come una barriera aggiuntiva contro i tentativi di furto di denaro, soprattutto in situazioni in cui il telefono sbloccato è stato rubato o le credenziali di accesso sono state compromesse.

L’obiettivo è impedire che i malintenzionati possano accedere ai fondi del malcapitato dato che non sarà più sufficiente l’autenticazione biometrica standard, ma viene abilitato un ulteriore livello di autenticazione, basato sul selfie-ID registrato durante la configurazione iniziale dell’app.

Per attivare questa funzione, basta accedere alla sezione Sicurezza delle Impostazioni dell’app Revolut o direttamente alla sezione Pocket. Grazie a questa ulteriore verifica dell’identità sarai più al sicuro da ogni imprevisto e sarà molto difficile per i criminali accedere facilmente ai tuoi fondi anche se dovessero sbloccare il telefono.

Una novità molto interessante che nasce con l’obiettivo di dare una protezione più robusta contro furti e accessi non autorizzati. Revoluo punta a a innovare per garantire la massima sicurezza e tranquillità ai suoi utenti, rendendo più difficile per i ladri accedere ai fondi anche in caso di furto dello smartphone.