Scienziati del CERN trasformano il piombo in oro

Gli scienziati del CERN di Ginevra hanno avverato il sogno degli alchimisti medievali. Utilizzando il Large Hadron Collider (LHC), l’acceleratore di particelle più grande del mondo (27 Km di circonferenza), hanno trasformato il piombo in oro. Si tratta però di una quantità infinitesimale che è svanita in una frazione di secondo.

La crisopea è possibile

La trasmutazione dei metalli in oro è nota come crisopea. Il sogno degli alchimisti medievali era quello di ottenere oro dal piombo, considerato che la densità è simile. Molto più tardi divenne chiaro che piombo e oro sono elementi chimici distinti e che i metodi chimici non sono in grado di trasformare l’uno nell’altro. Gli scienziati del CERN sono riusciti a misurare la trasmutazione del piombo in oro con il rilevatore ALICE (A Large Ion Collider Experiment).

Le collisioni ad altissima energia tra nuclei di piombo nel LHC possono creare plasma di quark e gluoni. Tuttavia, se i nuclei si sfiorano senza toccarsi, gli intensi campi elettromagnetici che li circondano possono indurre interazioni fotone-fotone e fotone-nucleo. A causa della velocità dei nuclei di piombo nell’acceleratore (il 99,999993% della velocità della luce), i campi elettromagnetici generano impulsi di fotoni che colpiscono altri nuclei di piombo con la conseguente espulsione di neutroni e protoni.

Il piombo ha un numero atomico 82 (numero di protoni), mentre l’oro ha un numero atomico 79. Ciò significa che il piombo diventa oro perdendo tre protoni. ALICE ha rilevato la trasmutazione in oro di circa 89.000 nuclei di piombo al secondo. Dal 2015 ad oggi sono stati creati 86 miliardi di nuclei di oro in quattro esperimenti.

Sembra un numero enorme, ma in realtà sono appena 29 picogrammi di oro, una quantità trilioni di volte inferiore a quelle necessarie per realizzare un gioiello. Tra l’altro, i nuclei di oro sono durati pochi microsecondi, in quanto dissolti in protoni, neutroni e altre particelle dopo aver colpito l’acceleratore. Il sogno degli alchimisti medievali si è avverato, ma nessuno diventerà ricco.