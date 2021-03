SpaceX Inspiration4: scelti i membri dell'equipaggio

SpaceX ha comunicato i nomi delle quattro persone che parteciperanno alla missione Inspiration4 programmata per il terzo trimestre. Per la prima volta a bordo di una navicella spaziale Crew Dragon ci sarà un equipaggio civile (non astronauti). Il lancio in orbita verrà come sempre effettuato con il razzo Falcon 9. Il successore Starship è ancora in sviluppo.

SpaceX Inspiration4: ecco i fortunati

Il comandante della missione sarà Jared Isaacman (38 anni), fondatore e CEO di Shift4 Payments, pilota esperto e finanziatore del viaggio spaziale. Hayley Arceneaux (29 anni), assistente medico presso il St. Jude Children’s Research Hospital di Memphis, avrà il ruolo di Medical Officer e si occuperà dell’assistenza medica. Sarà la prima persona al mondo che andrà nello spazio con una protesi (ha subito l’asportazione del femore per un osteosarcoma all’età di 10 anni).

Sian Proctor (51 anni), imprenditrice, educatrice e pilota addestrato, avrà il ruolo di Mission Pilot e supporterà il comandante. Infine, Christopher Sembroski (41 anni), veterano dell’Air Force e dipendente della Lockheed Martin, svolgerà il ruolo di Mission Specialist e sarà il responsabile degli esperimenti scientifici.

I quattro membri dell’equipaggio riceveranno lo stesso addestramento degli astronauti, incluse le lezioni di meccanica orbitale. La missione non avrà luogo prima del 15 settembre. Verrà utilizzata la stessa capsula Crew Dragon “Resilience”, attualmente collegata alla Stazione Spaziale Internazionale, che dovrebbe rientrare sulla Terra all’inizio di maggio. La navicella girerà intorno alla Terra per circa tre giorni ad un altitudine di 540 Km.

SpaceX ha mostrato ieri una versione aggiornata della Dragon 2 che verrà probabilmente utilizzata per la missione Space Adventures (turismo spaziale). Invece del dock usato per il collegamento alla ISS è presente una cupola panoramica.

A new view for crew pic.twitter.com/iSVwUyJT5R — SpaceX (@SpaceX) March 30, 2021

Proseguono intanto i test del razzo Starship che dovrebbe sostituire l’attuale Falcon 9. Il prototipo SN11 è esploso prima dell’atterraggio, una sorte simile ai precedenti SN8, SN9 e SN10. I successivi SN12, SN13 e SN14 non verranno realizzati perché è previsto un nuovo design con SN15.