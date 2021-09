SpaceX Inspiration4: tutto pronto per il lancio

SpaceX ha comunicato che il lancio del razzo Falcon 9 con la Crew Dragon “Resilience” è previsto per le ore 20:02 del 15 settembre (le ore 2:02 del 16 settembre in Italia) dal Kennedy Space Center in Florida. A bordo della navicella ci saranno quattro persone, nessuna delle quali è un astronauta professionista. Gli obiettivi della missione Inspiration4 sono raccogliere fondi per un ospedale pediatrico e studiare il corpo umano nello spazio.

Inspiration4: lancio in diretta streaming

Come per tutti i lanci di SpaceX, anche stavolta è prevista una diretta streaming su YouTube. In base agli ultimi dati meteo, la probabilità di effettuare il lancio è del 70%. In caso di problemi è prevista una seconda “finestra” alle ore 20:05 del 16 settembre. I quattro membri dell'equipaggio sono arrivati in Florida il 9 settembre, dopo aver completato l'addestramento presso il quartier generale di SpaceX in California.

Sul sito dell'azienda sono state pubblicate alcune informazioni. La Crew Dragon orbiterà circa tre giorni intorno alla Terra ad un'altitudine di circa 575 Km, quindi ad una distanza superiore a quella della Stazione Spaziale Internazionale (420 Km) e del telescopio Hubble (540 Km).

Dato che la navicella non attraccherà alla ISS, il meccanismo di aggancio nascosto sotto il “naso” è stato sostituito con una cupola panoramica. La sequenza di apertura del naso inizierà circa 13 minuti dopo il lancio. Netflix ha realizzato la docuserie “Countdown: Inspiration4 Mission to Space” che segue il team Inspiration4 dai preparativi iniziali al rientro sulla Terra.