Privateer Space: anche Steve Wozniak nello spazio

Un altro big dell'industria tecnologica sta per muovere un passo in direzione del cosmo: si tratta questa volta di Steve Wozniak, già co-fondatore di Apple al fianco di Steve Jobs e Ronald Wayne, che a 71 anni suonati ha deciso di rimettersi in gioco ed entro pochi giorni svelerà ogni dettaglio della sua nuova avventura battezzata Privateer Space.

Woz pronto a conquistare lo spazio

Tutto ciò che sappiamo al momento è racchiuso nel post qui sotto, condiviso su Twitter dal diretto interessato. L'iniziativa è descritta come una società spaziale privata che sta per nascere, diversa da tutte le altre . Ci sono anche un video teaser (visibile più avanti nell'articolo) e una homepage che si limita a riportare lo slogan Il cielo non è più il limite .

A Private space company is starting up, unlike the others. https://t.co/6s8J32mjuF — Steve Wozniak (@stevewoz) September 13, 2021

Ne sapremo di più a breve, in occasione dell'evento AMOS (Advanced Maui Optical and Space Surveillance Technologies) che andrà in scena nei prossimi giorni alle Hawaii.

Insieme a Woz, in Privateer Space, ci sarà Alex Fielding, ex ingegnere Apple già più volte al suo fianco. Nel 2002 la coppia ha fondato la società Wheels of Zeus con l'obiettivo di commercializzare smart tag GPS per ritrovare facilmente gli oggetti di tutti i giorni. Negli stessi anni, i due sono stati impegnati con la startup Ripcord Networks impegnata nel territorio della robotica. In Privateer Space si troveranno con tutta probabilità a dover fare i conti con la concorrenza agguerrita di Elon Musk (SpaceX), Jeff Bezos (Blue Origin) e Richard Branson (Virgin Galactic). Ne sapremo di più a breve.