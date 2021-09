Perseverance: missione sospesa fino ad ottobre

La NASA ha fornito alcune interessanti informazioni sul tipo di roccia scelto per la raccolta dei due campioni. L'agenzia spaziale statunitense ha inoltre comunicato il prossimo itinerario di Perseverance, specificando però che la quarta operazione di carotaggio (la prima non ha avuto successo) verrà probabilmente effettuata ad ottobre a causa della congiunzione solare.

I due campioni, denominati Montdenier e Montagnac, sono stati raccolti e immagazzinati nella “pancia” nel rover il 6 e 8 settembre. La roccia (Rochette) scelta per i due carotaggi ha una composizione basaltica e probabilmente è il prodotto di colate laviche. La presenza di minerali cristallini è particolarmente utile nella datazione radiometrica. La sua origine vulcanica potrebbe aiutare gli scienziati a stabilire quando si è formata e, insieme ai prossimi campioni, consentire di creare una cronologia degli eventi nella storia del cratere, tra cui la comparsa e la scomparsa del lago di Jezero.

My first two rock samples are likely volcanic with hints of salts that may hold bubbles of ancient water. They’re pieces of a bigger puzzle, to learn:

– how this area formed

– its history of water

– if past life ever existed here

More on #SamplingMars: https://t.co/rFOBz2Mrak pic.twitter.com/ztugkQwFQi

