Boston Dynamics: il robot Atlas ha impressionati capacità umane

Boston Dynamics ha condiviso un nuovo filmato, visibile dopo il salto, che mostra il suo robot Atlas con motori elettrici all’opera e che va a mettere ben in evidenza le impressionanti capacità umane di quest’ultimo. Video precedenti del robot umanoide hanno permesso di osservare la sua unicità nei movimenti, ma questa volta Atlas viene “immortalato” mentre sfrutta l’apprendimento automatico e sensori aggiornati per eseguire attività di smistamento in un ambiente di fabbrica simulato.

Boston Dynamics: Atlas all’opera in fabbrica

Il compito di spostare le coperture del motore tra i contenitori del fornitore e un carrello di sequenziamento mobile non è particolarmente entusiasmante, questo è certo, ma dimostra molte delle capacità del robot combinate.

Dopo aver ricevuto indicazioni solo riguardo l’elenco delle posizioni dei bidoni per spostare le parti, Atlas ha cominciato a fare uso di vari sensori e modelli di apprendimento automatico per determinare la posizione e i movimenti da compiere, in particolare con le braccia e le mani a tre dita per afferrare e spostare le parti.

Da tenere presente che il nuovo Atlas è in grado di completare il compito assegnato e reagire al feedback ambientale in tempo reale. La cosa è particolarmente evidente in un punto del filmato in cui una parte è posizionata un po’ troppo in alto e il robot prima la rimuove e poi rivaluta il suo orientamento e la sua posizione per poter effettuare una regolazione e riprovare con successo.

Inoltre, come messo ben in evidenza dalla presenza del watermark “Fully Autonomous” sul video, la sussidiaria di Hyundai Motor sta cercando di sottolineare che il suo ultimo robot umanoide può svolgere compiti complessi con un intervento umano minimo.