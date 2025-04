Fram2: prima missione di SpaceX con orbita polare

A distanza di oltre sette mesi dall’annuncio è iniziata ieri sera (stamattina in Italia) la missione Fram2. La navicella Crew Dragon sorvolerà per la prima volta i due poli terrestri, quindi con un’inclinazione di circa 90 gradi (invece che i tradizionali 51,7 gradi). Durante la missione di breve durata sono previsti diversi esperimenti scientifici.

Osservazione spaziale dalla cupola trasparente

Il lancio del razzo Falcon 9 è avvenuto alle ore 21:46 del 31 marzo (le ore 3:46 di oggi in Italia) dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center in Florida. Dopo circa 8 minuti, il primo stadio è atterrato sulla nave drone A Shortfall of Gravitas nell’Oceano Atlantico.

La navicella Crew Dragon Resilience è la stessa utilizzata per le missioni Inspiration4 e Polaris Dawn. Invece del sistema di aggancio alla Stazione Spaziale Internazionale è presente una cupola trasparente larga circa 4 pollici che consentirà agli astronauti di osservare la Terra a 360 gradi da un’altitudine di circa 440 Km.

Fram2 is also the second mission to fly with Dragon's cupola. At nearly 4' wide, the cupola is the largest continuous window in space, providing 360° views

L’equipaggio è formato dal maltese Chun Wang (comandante e finanziatore della missione), la norvegese Jannicke Mikkelsen (comandante del veicolo), l’australiano Eric Philips (specialista della missione e ufficiale medico) e la tedesca Rabea Rogge (pilota). Durante la missione, che durerà 3-5 giorni, verranno eseguiti 22 esperimenti scientifici, tra cui la cattura di immagini a raggi X del corpo umano.

Fram2 è inoltre la prima missione che prevede l’ammaraggio della Crew Dragon nell’Oceano Pacifico al largo della California.

After exploring the Earth's polar regions for 3 – 5 days, Fram2 will be the first Dragon human spaceflight mission to splash down off the coast of California.

SpaceX ha pubblicato su X un video che mostra le regioni polari della Terra.