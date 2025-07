Felix Baumgartner è morto in Italia: saltò dalla stratosfera

Lo ricordiamo tutti così, Felix Baumgartner, con la tuta spaziale brandizzata Red Bull affacciato a 39 chilometri di altezza nella stratosfera, prima di lasciarsi cadere verso la Terra, superando la velocità del suono e atterrando indenne (non senza qualche spavento). Il paracadutista e base jumper austriaco è morto ieri in Italia, in circostanze molto meno estreme.

Morto a 56 anni Felix Baumgartner

È deceduto all’età di 56 anni durante un volo in parapendio nella zona di Porto Sant’Elpidio, nelle Marche. Le prime ricostruzioni parlando di un malore improvviso avvenuto subito dopo il lancio, che gli avrebbe impedito di controllare la discesa, finendo per schiantarsi al suolo su una struttura in legno. A nulla sono serviti i soccorsi.

Quanto accaduto è stato confermato dalle autorità locali. Questo il messaggio condiviso via social da Red Bull, da lungo tempo sponsor delle sue imprese.

Siamo sconvolti e sopraffatti dalla tristezza nell’apprendere la devastante notizia del nostro amico di lunga data Felix Baumgartner. Felix era “nato per volare” ed era determinato a superare i limiti. Era anche intelligente, professionale, scrupoloso e meticoloso, non lasciava mai nulla al caso. Era generoso, dedicava molto del suo tempo ad aiutare e ispirava così tante persone. Ricordiamo Felix come una persona adorabile, devota alla sua famiglia e ai suoi amici, ai quali inviamo le nostre più sentite condoglianze. Felix, ci mancherai profondamente.

L’ultimo post e il video dell’incidente

L’ultimo post pubblicato attraverso il profilo ufficiale Facebook risale al 12 luglio, quando Baumgartner si trovava già in Italia: Saluti vacanze volanti da Fermo .

Trascorse poche ore dalla tragedia, ha iniziato a circolare online il video dell’incidente. Trovarlo non è difficile. Lo stanno trasmettendo anche parecchie testate giornalistiche, tagliando strategicamente la sequenza appena prima dell’impatto.

Questo non può che rilanciare la discussione in merito alla legittimità della pratica. Solo pochi giorni fa è avvenuto qualcosa del tutto simile quando un uomo, Andrea Russo, è andato incontro alla morte lasciandosi risucchiare dal motore di un velivolo in pista nell’aeroporto di Orio al Serio. Sempre questa settimana, il Garante Privacy è intervenuto per bloccare la circolazione di un filmato che mostra l’autopsia di Chiara Poggi.