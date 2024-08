SpaceX Fram2: missione spaziale in orbita polare

La missione Crew-9 è stata posticipata a fine settembre per “colpa” di Boeing, quindi la prossima missione con equipaggio sarà Polaris Dawn a fine agosto. SpaceX ha tuttavia aggiunto anche la missione Fram2 programmata per il quarto trimestre. La navicella Crew Dragon seguirà per la prima volta un’orbita polare.

Primo sorvolo delle regioni polari

Negli ultimi 4 anni, SpaceX ha lanciato 13 missioni con equipaggio (Demo-2, Crew-1/8, Inspiration4 e Axiom-1/3), portando 50 astronauti in orbita e sulla Stazione Spaziale Internazionale. Considerando anche le missione cargo (rifornimenti e strumenti scientifici) senza equipaggio, il totale arriva a 46.

Nel quarto trimestre verrà lanciata la sesta missione commerciale con astronauti, la prima che esplorerà la Terra da un’orbita polare. La Crew Dragon Endurance passerà quindi sopra i due poli terrestri. Per questa missione è stato scelto il nome Fram2, in onore della nave in legno che ha permesso agli esploratori norvegesi di raggiungere Polo Nord e Polo Sud tra il 1893 e il 1912. Si trova attualmente nell’omonimo museo ad Oslo.

L’equipaggio è formato dal maltese Chun Wang (comandante e finanziatore della missione), la norvegese Jannicke Mikkelsen (comandante del veicolo), l’australiano Eric Philips (pilota) e la tedesca Rabea Rogge (specialista della missione).

Durante la missione, che durerà un minimo di 3 giorni e un massimo di 5 giorni, verranno osservate le regioni polari da un’altitudine di 425-450 Km attraverso la cupola trasparente della navicella, già usata con la missione Inspiration4. Verranno eseguiti anche vari esperimenti, tra cui le prime immagini a raggi X di un corpo umano catturate nello spazio.