Firefly Aerospace Blue Ghost: missione completata

Firefly Aerospace ha annunciato il completamento della missione. Tutti gli strumenti della NASA a bordo di Blue Ghost hanno funzionato perfettamente sulla Luna e raccolto numerosi dati scientifici. Il lander ha catturato le immagini del tramonto lunare che verranno mostrate nelle prossime ore, quasi certamente durante la conferenza stampa di domani.

Blue Ghost è arrivato sulla Luna il 2 marzo, atterrando nell’area vulcanica Mons Latreille all’interno del Mare Crisium. Firefly Aerospace ha subito iniziato le attività scientifiche attivando uno alla volta i dieci strumenti (uno è stato progettato dall’Agenzia Spaziale Italiana). Il 14 marzo ha catturato le spettacolari immagini dell’eclissi solare (eclissi lunare sulla Terra).

L’azienda texana ha comunicato che la missione è stata completata con successo. Il lander ha catturato le immagini del tramonto lunare prima di terminare le sue attività circa cinque ore dopo l’inizio della fredda notte lunare. Ha quindi funzionato per oltre 14 giorni terrestri. Gli ultimi dati (oltre 119 GB in totale) sono stati ricevuti alle ore 18:15 locali (1:15 di stamattina in Italia). Questo è il messaggio di addio inviato dal lander:

#BlueGhost signing off with one final message from the Moon. Thank you for the unforgettable journey. 💙 #BGM1 pic.twitter.com/IsMzy6VyYz

— Firefly Aerospace (@Firefly_Space) March 16, 2025