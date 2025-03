Blue Ghost: primo lander commerciale sulla Luna

Firefly Aerospace è la prima azienda privata che ha completato con successo l’allunaggio. Il lander Blue Ghost, lanciato il 15 gennaio, ha toccato la superficie della Luna alle 9:34 italiane. Altri veicoli spaziali commerciali hanno raggiunto il satellite naturale della Terra, ma con una posizione non corretta (JAXA SLIM a testa in giù, Intuitive Machine Odysseus su un lato).

Primo successo dell’iniziativa CLPS

La Blue Ghost Mission 1 è iniziata il 15 gennaio con il lancio del razzo Falcon 9 di SpaceX. Come si può leggere sul sito ufficiale, Firefly Aerospace ha eseguito una serie di operazioni terminate stamattina con la procedura di atterraggio sulla Luna.

La discesa è iniziata a circa 20 Km di altitudine. I motori del lander sono stati accesi per circa nove minuti in modo da ridurre la velocità da 1.700 a 40 m/s (da 6.120 a 144 Km/h). Quando mancavano due minuti all’atterraggio sono stati accesi i propulsori per il controllo dell’assetto in modo da ridurre la velocità a 1 m/s (3,6 Km/h). Nel frattempo, il sistema di navigazione visivo ha cercato una zona priva di ostacoli.

L’allunaggio è avvenuto nell’area vulcanica Mons Latreille all’interno del Mare Crisium. Si tratta del primo successo per l’iniziativa CLPS (Commercial Lunar Paylod Services), parte del programma Artemis. Nel corso dei 14 giorni della missione (equivalenti ad un giorno lunare) verranno effettuati diversi esperimenti scientifici (finanziati dalla NASA) con gli strumenti a bordo del lander.

Il prossimo 6 marzo è previsto l’arrivo di un secondo lander. Athena di Intuitive Machine toccherà la superficie della Luna nella zona di Mons Mouton al Polo Sud.