Intuitive Machine: missione IM-2 con Athena

Dopo l’esito sfortunato della prima missione, Intuitive Machine ha annunciato l’inizio della missione IM-2. Ieri sera, il razzo Falcon 9 di SpaceX ha portato in orbita il lander Athena che toccherà il suolo lunare il prossimo 6 marzo nella zona di Mons Mouton al Polo Sud.

Quarto lancio commerciale

Il lancio è avvenuto alle ore 19:16 locali (le 1:16 del 27 febbraio in Italia) dal Launch Complex 39A del Kennedy Space Center in Florida. Dopo 45 minuti è avvenuta la separazione del lander dal razzo Falcon 9 e ora è in viaggio verso la Luna. Athena è simile al precedente Odysseus (serie Nova-C) che si è ribaltato su un lato a causa dell’eccessiva velocità di discesa dovuta alla rottura dell’altimetro laser.

Il lander trasporta diversi strumenti scientifici. PRIME-1 (Polar Resources Ice Mining Experiment 1) della NASA effettuerà l’analisi del suolo lunare tramite un trapano e uno spettrometro di massa. LRA (Laser Retroreflector Array), sempre della NASA, rifletterà la luce laser su qualsiasi veicolo spaziale in orbita o in arrivo per fornire un punto di riferimento permanente sulla superficie lunare.

Ci sono inoltre un sistema di comunicazione 4G sviluppato da Nokia, il lander Micro Nova Hopper di Intuitive Machine che può spostarsi sulla superficie lunare e due piccoli rover (YAOKI di Dymon e MAPP di Lunar Outpost). Il razzo Falcon 9 ha rilasciato nello spazio anche tre piccoli satelliti: Lunar Trailblazer della NASA, Odin di Astroforge e CHIMERA GEO 1 di Epic Aerospace.

IM-2 è la quarta missione prevista dall’iniziativa CLPS (Commercial Lunar Payload Services), parte del programma Artemis. Oltre alla citata IM-1 ci sono state quelle di Astrobotic (fallita) e Firefly Aerospace (il lander Blue Ghost arriverà sulla Luna il 2 marzo).