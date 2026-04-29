Artemis III: missione posticipata a fine 2027?

L’unica certezza sui programmi spaziali è che le scadenze non vengono mai rispettate. Appena due mesi dopo l’annuncio durante una conferenza stampa è già arrivata la prima modifica della roadmap. Jared Isaacman (amministratore della NASA) ha comunicato che la missione Artemis III potrebbe essere posticipata alla fine del 2027. La colpa è ovviamente di SpaceX e Blue Origin.

Lander non pronti per metà 2027

Mentre gli ingegneri esaminano i dati raccolti durante Artemis II sono in corso i preparativi per la missione successiva. Il primo stadio del razzo SLS (Space Launch System) è stato portato ieri all’interno del VAB (Vehicle Assembly Build) del Kennedy Space Center.

Durante la conferenza stampa di fine febbraio, l’amministratore della NASA aveva comunicato la nuova roadmap. Il ritorno degli astronauti sulla Luna è previsto con Artemis IV all’inizio del 2028. La missione Artemis III, che servirà per testare il docking dei lander lunari con la navicella Orion nell’orbita terrestre bassa, doveva iniziare a metà 2027.

Durante il suo intervento alla Camera dei Rappresentanti (relativo al budget per la NASA), Jared Isaacman ha dichiarato:

Ho ricevuto risposte da entrambi i fornitori, SpaceX e Blue Origin, per soddisfare le nostre esigenze relative a un rendezvous, un docking e un test di interoperabilità di entrambi i lander previsti per la fine del 2027, in vista di un tentativo di atterraggio nel 2028.

Ciò significa che i lander non saranno pronti per metà 2027. SpaceX deve ancora effettuare il primo test della terza versione del razzo Starship, dal quale verrà derivato il lander. Blue Origin deve ancora completare il suo Blue Moon Mark 2. La soluzione più rapida sarebbe quella di effettuare il docking senza equipaggio a bordo. La NASA prenderà una decisione nei prossimi mesi.

Se Artemis III inizierà a fine 2027 è quasi certo che Artemis IV verrà posticipata a metà 2028, in quanto è previsto un allunaggio dei lander senza equipaggio prima di riportare gli astronauti sulla Luna.