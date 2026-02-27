Programma Artemis: sulla Luna con la quarta missione

Durante una conferenza stampa, la NASA ha annunciato importanti novità per il programma Artemis. La più importante è l’aggiunta di una missione che consentirà di testare il docking della navicella Orion con i lander di SpaceX e/o Blue Origin. Il ritorno sulla Luna è ancora previsto nel 2028, ma avverrà con la quarta missione. Al momento, Artemis II è pianificata per inizio aprile. La data verrà comunicata al termine delle riparazioni.

Sulla Luna nel 2028 con Artemis IV

La prima novità annunciata da Jared Isaacman è la cancellazione dell’Exploration Upper Stage, il modulo aggiuntivo che doveva essere utilizzato per le versioni più alte (Block 1B e 2) del razzo SLS (Space Launch System). Verrà usato l’Interim Cryogenic Propulsion Stage (stadio superiore) dell’attuale variante Block 1 per le missioni Artemis II e III.

A partire da Artemis IV servirà un nuovo stadio superiore. Quello attuale è derivato dal Delta IV di ULA (United Launch Alliance), ma la sua produzione è terminata. Potrebbe essere usato lo stadio superiore Centaur V dei razzi Vulcan di ULA. Al momento non è stato deciso nulla. Una configurazione standard permetterà di incrementare la frequenza dei lanci.

La novità più importante riguarda Artemis III. Questa era la missione (prevista entro fine 2028) che avrebbe riportato gli astronauti sulla Luna dopo oltre 50 anni. Invece servirà per testare la procedura di docking in orbita tra la navicella Orion e i lander lunari di SpaceX (versione modificata dello Starship) e Blue Origin (Blue Moon Mark 2). È prevista entro metà 2027. Gli astronauti testeranno la nuova tuta spaziale.

L’allunaggio è ora previsto con la missione Artemis IV. Isaacman ha dichiarato che ci potrebbero essere due opportunità all’inizio e alla fine del 2028. L’obiettivo della NASA è quello di effettuare lanci ogni 10-12 mesi. A partire da Artemis VI dovrebbe essere utilizzato un altro razzo al posto di SLS.

La cancellazione dell’Exploration Upper Stage ha sollevato dubbi sul futuro del Lunar Gateway, la stazione spaziale che dovrebbe orbitare intorno alla Luna. La variante Block 1B del razzo SLS serviva anche per trasportare i moduli del Lunar Gateway. I dirigenti della NASA non hanno risposto alle domande dei giornalisti, sottolineando però che alcuni moduli verranno lanciati con il razzo Falcon Heavy di SpaceX.