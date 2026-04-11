Artemis II: missione terminata con ammaraggio perfetto

Dopo un viaggio di 10 giorni, i quattro astronauti che hanno raggiunto la Luna sono ritornati sulla Terra con un ammaraggio perfetto al largo della costa di San Diego (California). Termina quindi Artemis II e inizia il conto alla rovescia per la prossima missione prevista entro metà 2027. Per l’allunaggio si dovrà attendere circa due anni.

Riassunto dell’ultimo giorno

Il decimo giorno della missione è iniziato con la terza e ultima prevista accensione dei propulsori della navicella Orion per una piccola correzione di traiettoria (solo 8 secondi). Alle 19:33 di ieri (le 1:33 di oggi in Italia) è avvenuta la separazione tra il modulo di servizio e il modulo dell’equipaggio.

Sono stati quindi accesi i propulsori della Orion per impostare il corretto angolo di rientro e allineare lo scudo termico che ha raggiunto una temperatura di oltre 3.000° F (circa 1.650° C). Alle 20:03 (le 2:03 in Italia) è iniziata l’apertura dei paracadute che hanno ridotto la velocità da oltre 40.000 Km/h a circa 200 Km/h. La navicella ha toccato l’Oceano Pacifico alla velocità di circa 30 Km/h. L’ammaraggio è avvenuto alle ore 20:07 (le 2:07 in Italia).

I quattro astronauti sono stati quindi portati sulla nave USS John P. Murtha con due elicotteri e hanno ricevuto i primi controlli medici prima di tornare al Johnson Space Center con un aereo. La Orion è stata caricata a bordo della nave e nei prossimi giorni verrà portata al Kennedy Space Center per un’analisi approfondita.

Jared Isaacman (amministratore della NASA) ha dichiarato: