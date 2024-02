Intuitive Machines: Odysseus invia immagini dalla Luna (update)

Intuitive Machine ha fornito ulteriori informazioni sulla missione IM-1, illustrando i problemi incontrati durante la discesa di Odysseus e il motivo per cui si è inclinato su un lato. L’azienda statunitense ha pubblicato anche un’immagine che mostra la posizione attuale del lander.

Odysseus supererà la notte?

Durante la conferenza stampa di ieri, Steve Altemus (CEO e co-fondatore) e Tim Crain (CTO e co-fondatore) di Intuitive Machines hanno spiegato che l’atterraggio è avvenuto quasi “alla cieca”. Il sistema di navigazione laser non ha funzionato, quindi gli ingegneri hanno scritto una patch software per sfruttare il Navigation Doppler Lidar for Precise Velocity and Range Sensing della NASA (uno dei payload di Odysseus).

Purtroppo, il computer di volo non è stato in grado di elaborare i dati in tempo reale. L’ultimo valore dell’altitudine è stata ricevuta quando il lander si trovava ad un distanza di 15 Km dalla superficie lunare (oltre 12 minuti prima del touchdown). Odysseus ha quindi usato la navigazione ottica (immagini scattate dalle fotocamere) per calcolare altitudine e velocità.

Sfortunatamente, il lander ha creduto di essere a circa 100 metri più in alto e l’atterraggio è avvenuto ad una velocità tre volte superiore al previsto. L’impatto ha causato la rottura di uno o più sostegni (piedi) e Odysseus si è ribaltato su un lato. Nell’immagine si vede il momento in cui avviene il contatto con la superficie lunare (il motore è ancora acceso).

This image illustrates Odysseus' landing strut performing its primary task, absorbing first contact with the lunar surface to preserve mission integrity. Meanwhile, the lander's liquid methane and liquid oxygen engine is still throttling, which provided stability.

Una seconda immagine mostra invece il lander inclinato di circa 30 gradi, dopo aver toccato un leggero pendio.

Taken on February 27th, flight controllers commanded Odysseus to capture a new image using its narrow-field-of-view camera. Previous attempts to send photos from landing and the days following returned unusable imagery. After successfully transmitting the image to Earth

Odysseus ha continuato ad inviare dati e immagini verso la Terra. La NASA ha confermato la ricezione di circa 350 MB di dati da tutti i suoi strumenti a bordo del lander. Sulla Luna è ora iniziata la lunga notte. Tra circa tre settimane si scoprirà se le batterie possono essere ancora ricaricate. Difficilmente resisteranno ad una temperatura di -173° C che danneggerà anche i componenti elettronici.

Aggiornamento: Intuitive Machinas ha comunicato che effettuerà il download degli ultimi dati e invierà un comando per consentire al lander di “chiamare casa” se e quando si sveglierà al sorgere del Sole.