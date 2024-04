Boston Dynamics svela un Atlas con motori elettrici

Boston Dynamics aveva annunciato ieri il pensionamento di Atlas. L’azienda aveva però salutato il robot con un arrivederci. Dopo appena un giorno è arrivato infatti il suo successore, ovvero una versione con motori elettrici che diventerà la prima versione commerciale.

Atlas fully electric

L’azienda, sussidiaria di Hyundai Motor, scrive che il nuovo Atlas è il risultato di parecchi anni di ricerca e conferma l’impegno di realizzare robot in grado di eseguire compiti complessi nel mondo reale (non in laboratorio), come Spot e Stretch.

Dal breve video si vedono subito le capacità della versione “fully electric” e soprattutto le differenze rispetto al suo antenato con motori idraulici. Il nuovo robot umanoide è più “snello” e non ci sono cavi che fuoriescono dallo scheletro metallico. Atlas 2 è più forte della prima versione e può eseguire un numero maggiore di movimenti. Per quanto riguarda le mani, Boston Dynamics offrirà diversi “gripper” in base al tipo di lavoro che dovrà eseguire.

Nel video si possono notare le mani a tre dita. L’azienda non ha copiato il design umano per ridurre la complessità (il numero di attuatori elettrici). La testa è un display circolare che nasconde numerosi sensori. Non è stata scelta una forma umanoide perché il robot deve avere un aspetto amichevole (i robot con un volto quasi umano sono piuttosto inquietanti).

Il nuovo Atlas verrà testato da Hyundai e altri clienti nel corso dei primi mesi e anni. Successivamente inizierà la commercializzazione, come avvenuto per i “fratelli” Spot e Stretch.