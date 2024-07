Boeing Starliner: data di rientro ancora ignota

La missione CFT (Crew Flight Test) doveva durare circa una settimana, ma ad oggi non è nota ancora la data di rientro della navicella Starliner, attualmente collegata alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Boeing e NASA hanno comunicato nel weekend che sono stati completati i test su un propulsore del Reaction Control System (RCS) presso la White Sands Test Facility in New Mexico. Ora dovranno essere esaminati i risultati per valutare la sicurezza della procedura di undocking e del ritorno sulla Terra.

Possibili conseguenze per la missione Crew-9

Durante la procedura di docking del 6 giugno sono state rilevate piccole perdite di elio nel sistema di propulsione del modulo di servizio (ora le valvole sono chiuse). Questo problema non avrà conseguenze sul rientro perché la quantità di elio nei serbatoi consente fino a 70 ore di volo, mentre il ritorno sulla Terra avverrà in circa 7 ore.

Il problema più grave riguarda il Reaction Control System, in quanto i 28 propulsori verranno usati per la procedura di undocking e il rientro nell’atmosfera terrestre. Per valutare le possibili conseguenze è stato effettuato un test su uno dei propulsori disponibili nella White Sands Test Facility (che verrà usato per una futura missione). In pratica sono state simulate le condizioni di funzionamento durante l’undocking e il deorbiting (quando i propulsori vengono accesi per rallentare la navicella).

Gli ingegneri di Boeing e NASA dovranno ora analizzare i dati raccolti. Il propulsore verrà inoltre smontato e ispezionato. Successivamente verrà effettuata una Flight Test Readiness Review, in base alla quale si deciderà quando gli astronauti Butch Wilmore e Suni Williams potranno ritornare sulla Terra. Nei prossimi giorni è prevista una conferenza stampa.

Attualmente, la navicella Starliner è collegata alla porta frontale del modulo Harmony della ISS. Ad agosto è prevista la missione Crew-9. Quindi la navicella Dragon Endurance di SpaceX dovrà essere collegata alla porta zenith del modulo Harmony (attualmente occupata dalla Dragon Endeavour della missione Crew-8), se la Starliner non sarà ancora tornata sulla Terra.