Peregrine brucerà nell'atmosfera terrestre

Peregrine doveva essere il primo lander commerciale statunitense ad arrivare sulla Luna a distanza di oltre 50 anni dalla missione Apollo 17. Un problema al sistema di propulsione e la successiva perdita di propellente hanno decretato la fine anticipata della missione. Astrobotic ha comunicato che il lander brucerà durante il rientro nell’atmosfera terrestre.

Nessun detrito nello spazio cislunare

Peregrine ha raggiunto la distanza lunare il 12 gennaio, ma non ci sarà nessun atterraggio (previsto 15 giorni dopo il lancio) perché la quantità di propellente non è sufficiente. I payload (due mini rover e otto strumenti) sono stati correttamente alimentati e registreranno dati utili per le future missioni.

Il nuovo obiettivo di Astrobotic è ora evitare di creare spazzatura spaziale, quindi il lander verrà spinto nell’atmosfera terrestre, dove brucerà senza causare danni. In accordo con la NASA e il governo statunitense, l’azienda di Pittsburgh ha deciso di mantenere l’attuale traiettoria di Peregrine che prevede il rientro nell’atmosfera terrestre il 18 gennaio.

Nel fine settimana è stato acceso uno dei motori principali per la prima volta (solo 200 millisecondi). Tuttavia, a causa del problema al sistema di propulsione è impossibile effettuare lunghe accensioni controllate. Teoricamente, il lander potrebbe operare per diverse settimane, ma è stato deciso di usare il propellente rimanente per terminare la missione in modo sicuro.

La prossima missione di Astrobotic, prevista entro fine anno, prevede il lancio del lander Griffin (più grande di Peregrine) che porterà sulla Luna il rover VIPER.