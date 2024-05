Boeing Starliner: lancio posticipato al 17 maggio

Ennesimo ritardo per la missione CFT (Crew Flight Test) che prevede il lancio del CST-100 Starliner con due astronauti a bordo. Stavolta la “colpa” non è di Boeing, ma di ULA (United Launch Alliance), in quanto è necessario sostituire una valvola dello stadio superiore del razzo Atlas V. Il lancio è ora previsto per il 17 maggio (il 18 maggio in Italia).

Valvola di sfogo non funzionante

Il lancio della Starliner era previsto alle ore 22:34 del 6 maggio (le 4:34 del 7 maggio in Italia). Circa due ore prima è stato riscontrato un problema ad una valvola di regolazione della pressione del serbatoio di ossigeno liquido dello stadio superiore del razzo Atlas V. In pratica si apriva e chiudeva molto rapidamente, generando un rumore a 40 Hz udibile a distanza.

La NASA aveva inizialmente pianificato il lancio per il 10 maggio. Tuttavia, dopo aver valutato la “storia” e rischi associati all’uso continuo, il team ULA ha deciso di sostituire la valvola difettosa. Il razzo verrà quindi riportato nel Vertical Integration Facility, dove verrà effettuata la riparazione.

I due astronauti (Suni Williams e Butch Wilmore) sono ritornati nei loro alloggi per rispettare la quarantena. Al momento, il lancio è stato programmato per le ore 18:16 del 17 maggio (le 00:16 del 18 maggio in Italia), ma tutto dipenderà dall’esito della riparazione e delle condizioni meteo.