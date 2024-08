Blue Origin New Glenn: primo volo il 23 ottobre

La NASA ha comunicato che gli orbiter gemelli ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) verranno lanciati il 13 ottobre con il New Glenn. Si tratta del primo volo per il razzo di Blue Origin in sviluppo da oltre 10 anni. Verrà utilizzato anche per portare in orbita i satelliti della costellazione Project Kuiper.

Nuovo concorrente per SpaceX

SpaceX ha praticamente monopolizzato i lanci dei veicoli spaziali con il suo Falcon 9. Ma dopo anni di ritardi sono finalmente disponibili altri razzi. I primi voli di Vulcan Centaur (United Launch Alliance) e Ariane 6 (Arianespace) sono avvenuti l’8 gennaio e il 9 luglio, rispettivamente. Ora è arrivato il turno del New Glenn (Blue Origin).

L’azienda di Jeff Bezos è una delle 13 scelte dalla NASA per le missioni Venture-Class Acquisition of Dedicated and Rideshare (VADR). Una di esse prevede il lancio di ESCAPADE, due orbiter gemelli (Blue e Gold) realizzate da Rocket Lab che verranno utilizzati per analizzare l’interazione del vento solare con la magnetosfera di Marte.

Il primo stadio del New Glenn è riutilizzabile (fino a 25 voli), come quello del Falcon 9. In futuro sarà riutilizzabile anche il secondo stadio. Il razzo è alto circa 98 metri. La durata complessiva della missione ESCAPADE è circa 29 mesi. Il lancio è previsto il 13 ottobre dallo Space Launch Complex 36 di Cape Canaveral (se Blue Origin rispetterà le scadenze e non ci saranno problemi al decollo). I due orbiter arriveranno a destinazione nel mese di settembre 2025.