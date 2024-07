Ariane 6: volo inaugurale del razzo europeo

A distanza di oltre un anno dall’ultima missione di Ariane 5, l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha finalmente un nuovo razzo che consentirà di ridurre la dipendenza da altri fornitori (SpaceX, in particolare). Il volo inaugurale di Ariane 6 è previsto alle ore 15:00 (le 20:00 in Italia) del 9 luglio. Il lancio avverrà dallo spazioporto di Kourou in Guyana francese.

Caratteristiche di Ariane 6

Ariane 5 è andato in pensione il 5 luglio 2023, quando ha portato in orbita due satelliti di difesa e comunicazione per Francia e Germania. A partire dal 4 giugno 1996, il razzo è stato utilizzato per 117 missioni, la più nota è senza dubbio quella che ha portato nello spazio il telescopio James Webb.

Il successore Ariane 6 è disponibile in due configurazioni: Ariane 62 con due booster laterali e Ariane 64 con quattro booster laterali (propellente a stato solido). È composto da due stadi (non riutilizzabili) per un’altezza massima di 62 metri. Quello inferiore ha un motore Vulcain 2.1, mentre quello superiore ha un motore Vinci. Entrambi sono alimentati con ossigeno e idrogeno liquidi. Il motore Vinci può essere accesso e spento più volte nello spazio per portare il carico a diverse altitudini.

Con la missione inaugurale verranno portati in orbita terrestre bassa 17 payload, tra cui 8 CubeSat. Uno di essi è CURIE (CubeSat Radio Interferometry Experiment) della NASA. Il motore Vinci verrà acceso tre volte. La durata della missione è circa 2 ore e 40 minuti.

Il lancio di Ariane 6 potrà essere seguito in diretta streaming su ESA Web TV o su YouTube a partire dalle ore 19:30 del 9 luglio. Il razzo è già stato prenotato per 30 missioni, tra cui quelle che porteranno nello spazio i satelliti Project Kuiper di Amazon.