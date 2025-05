Starbase diventa una città del Texas, vince Musk

Fino al 3 maggio, Starbase era solo il nome della base di lancio costruita da SpaceX a Boca Chica. In seguito alla votazione di ieri è diventata a tutti gli effetti una nuova città del Texas. Festeggia ovviamente Elon Musk, in quanto avrà più libertà nella programmazione dei lanci, evitando la burocrazia statale.

Starbase: circa 500 abitanti

Dopo aver acquistato i terreni, SpaceX ha iniziato la costruzione di Starbase nel 2016. L’azienda di Elon Musk ha realizzato anche le abitazioni e i servizi per i dipendenti (l’area occupata è circa 4 Kmq). La base è operativa dal 2019. Qui vengono assemblati e lanciati i razzi Starship (finora sono stati effettuati otto test).

A dicembre 2024, SpaceX ha presentato una petizione alla Contea di Cameron per chiedere la trasformazione in città. Il giudice ha approvato le elezioni il 13 febbraio 2025. Gli aventi diritto al voto erano 283, quasi tutti dipendenti di SpaceX (circa 3.100 risiedono a Brownsville e in altre città vicine). Il risultato era quindi scontato. Ieri Starbase è diventata una nuova città del Texas con 212 voti a favore e 6 contrari.

Elon Musk ha festeggiato con un post su X. Il primo sindaco di Starbase è Bobby Peden (Vice Presidente delle operazioni di test e lancio). Jenna Petrzelka e Jordan Buss (dipendenti di SpaceX) sono invece i commissari che avranno autorità su varie materie, evitando la burocrazia statale.

Starbase, Texas Is now a real city! — Elon Musk (@elonmusk) May 4, 2025

Se verrà approvato un disegno di legge attualmente in discussione al Parlamento del Texas, i funzionari locali potranno decidere autonomamente quando chiudere l’autostrada (Highway 4) e l’accesso alla spiaggia di Boca Chica. Ciò accadrà molto spesso quando sono previsti i lanci del razzo Starship che porterà astronauti e rifornimenti sulla Luna e su Marte.