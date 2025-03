SpaceX Starship: ottavo test con nuova esplosione

Con alcuni giorni di ritardo, SpaceX ha completato l’ottavo test di volo del razzo Starship. L’esito finale è simile a quello del test precedente di gennaio. Il primo stadio (Super Heavy Booster 15) è stato catturato al volo dalle “braccia” della torre di lancio (Mechazilla), mentre il secondo stadio (Ship 34) è esploso dopo circa 9 minuti.

Terza cattura e seconda esplosione

Il lancio, inizialmente previsto il 28 febbraio, era stato posticipato al 3 marzo (il 4 marzo in Italia). A causa di problemi (ignoti), il tentativo è stato interrotto. SpaceX ha quindi deciso di posticipare il lancio al 6 marzo (il 7 marzo in Italia). Dopo una breve interruzione del conto alla rovescia, il razzo è partito dalla Starbase, come si vede nel video.

I 33 motori Raptor di Super Heavy hanno funzionato perfettamente. Dopo circa due minuti e mezzo è avvenuta la separazione hot-staging con l’accensione dei sei motori Raptor del secondo stadio. Il primo stadio è stato quindi catturato al volo dalla torre di lancio (si tratta del terzo successo).

Mechazilla has caught the Super Heavy booster! pic.twitter.com/JFeJSdnQ5x — SpaceX (@SpaceX) March 6, 2025

Ship 34 ha raggiunto lo spazio, ma dopo circa 8 minuti dal lancio si è verificata una perdita di propellente e lo spegnimento di quattro dei sei motori, come si può vedere durante lo streaming video. Ciò ha causato la perdita del controllo dell’assetto e la successiva esplosione.

Diversi utenti hanno pubblicato video su X che mostrano la scia di detriti nel cielo delle Bahamas e della Repubblica Dominicana. SpaceX ha comunicato che esaminerà i dati per determinare le cause del problema e implementare le necessarie azioni correttive.

L’azienda di Elon Musk ha apportato diverse modifiche allo stadio superiore di Starship, alcune delle quali riguardano le linee che portano il propellente ai motori. La FAA (Federal Aviation Administration) chiederà sicuramente l’avvio di un’indagine, come per il settimo test di volo.